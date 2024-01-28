По факту падения тюменки в яму с кипятком возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Установлено, чтооколо 9 часов в результате обвала асфальтированного покрытия тротуара, вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени, 21-летняя девушка упала в образовавшуюся яму с кипятком. Тюменка получила серьезные ожоги и была госпитализирована в больницу.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбуждено уголовное дело. Следователями проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям/бездействию должностных лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности придомовой территории.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменка получила ожоги 40% нижней части тела. В настоящее время девушка находится в реанимации. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.