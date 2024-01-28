По факту падения тюменки в яму с кипятком возбуждено уголовное дело

Установлено, чтооколо 9 часов в результате обвала асфальтированного покрытия тротуара, вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени, 21-летняя девушка упала в образовавшуюся яму с кипятком. Тюменка получила серьезные ожоги и была госпитализирована в больницу.