Lada влетела в конструкцию надземного перехода на трассе Екатеринбург — Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером нетрезвый тюменский водитель на Mazda на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. Ребенок получил ушибы.

Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, в настоящее время лифтовым оборудованием пользоваться запрещено.

В результате дорожно-транспортного происшествия повреждения получили шахта лифта и подъемная платформа. Водитель авто не пострадал.

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