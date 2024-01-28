Lada влетела в конструкцию надземного перехода на трассе Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В результате дорожно-транспортного происшествия повреждения получили шахта лифта и подъемная платформа. Водитель авто не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, в настоящее время лифтовым оборудованием пользоваться запрещено.
«Несущие конструкции пешеходного перехода не повреждены, риска обрушения нет, переход через автомобильную дорогу возможен без доступа к подъемным платформам», — отметили в Уралуправтодоре.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером нетрезвый тюменский водитель на Mazda на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. Ребенок получил ушибы.