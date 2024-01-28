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Lada влетела в конструкцию надземного перехода на трассе Екатеринбург — Тюмень

Lada влетела в конструкцию надземного перехода на трассе Екатеринбург — Тюмень

28 января 2024, 11:37
Фото: Уралуправтодор
Водитель на Lada врезался в конструкцию надземного пешеходного перехода на 296-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, в районе села Успенка.
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ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия повреждения получили шахта лифта и подъемная платформа. Водитель авто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, в настоящее время лифтовым оборудованием пользоваться запрещено.

«Несущие конструкции пешеходного перехода не повреждены, риска обрушения нет, переход через автомобильную дорогу возможен без доступа к подъемным платформам», — отметили в Уралуправтодоре.
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