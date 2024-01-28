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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Тюменцам рассказали, кто в 2023 году получал самые большие зарплаты

До 200 тысяч рублей в месяц: кому платят больше всех в Тюмени

28 января 2024, 11:23
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, кто в 2023 году получал самые большие зарплаты

В Тюменской области озвучили перечень сфер, у работников которых зарегистрированы самые высокие заработные платы. В перечень вошли представители предприятий, занимающихся добычей нефти и газа, полезных ископаемых, производством химвеществ, нефтепродуктов.

По данным Тюменьстата, средний заработок сотрудников компаний, ведущих деятельность по добыче нефти и газа достигает 190 тысяч рублей. На втором месте компании по производству химических продуктов — средний заработок работников достигает 154 тысяч рублей. На третьем месте предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых — 150 тысяч рублей.

Также в пятерку отраслей с самыми высокими заработками вошли компании по производству машин и оборудования, нефтепродуктов. Средний размер зарплат в этих сферах составляет от 103 тысяч до 150 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области размер средней заработной платы в 2023 году, за период с января по октябрь достиг 68,3 тысяч рублей (рост за год на 12,3%). Самый высокий размер заработков был зарегистрирован в июне и июле 2023 года — 73,2 и 73 тысячи рублей соответственно.

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