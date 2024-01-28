До 200 тысяч рублей в месяц: кому платят больше всех в Тюмени

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области размер средней заработной платы в 2023 году, за период с января по октябрь достиг 68,3 тысяч рублей (рост за год на 12,3%). Самый высокий размер заработков был зарегистрирован в июне и июле 2023 года — 73,2 и 73 тысячи рублей соответственно.