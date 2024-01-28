Итоги недели: школьник-убийца, запрет на выступление артистов с голой вечеринки, ОРВИ

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В Тюменской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ. В связи с чем в поликлиниках снова выстраиваются длинные очереди из пациентов, сотрудники компаний уходят на больничный, а школьники на карантин.
Сегодня ряд экспертов прогнозируют новую эпидемию, к которой может привести «болезнь Х». Предполагается, что она вызывается неизвестным науке возбудителем, который в итоге «убьет» 50 миллионов человек.
Тюменский инфекционист Владимир Сорокин уверен, что к подобным заявлениям стоит относиться, как к научным теориям, которые имеют исключительно гипотетический характер.
«Мы говорим о том, что такое может произойти, но это не дает гарантии, что это случится на самом деле и в скором времени. Сейчас ситуация в регионе находится в разумных пределах и о „болезни Х“ в Тюменской области говорить еще очень рано», — высказывается врач.
Аналогичного мнения придерживается и вирусолог РАН Виктор Малеев считающий, что речь о возможных пандемиях пока еще преждевременна и вызывает лишь беспокойство в обществе.
По мнению вирусолога Геннадия Уманского, причиной роста заболеваемости стал выход с новогодних праздников, отличившийся массовыми сборами людей.
«Еще в начале января было ясно, что третья декада месяца будет непростой. Коронавирус, ОРВИ и грипп атакуют жителей региона с новой силой, а из-за того, что люди стали чаще взаимодействовать друг с другом и выходить из дома, вирусы распространяются быстрее», — пояснил эксперт.
Депутаты Тюменской облдумы от ЛДПР Владимир Сысоев и Иван Вершинин добились запрета на выступления в регионе артистов, «оскандалившихся» на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.
С таким требованием они обратились в областной департамент культуры, где к мнению народных избранников обещали прислушаться.
«Все участники данного позорного мероприятия на наш взгляд не соответствуют статусу артистов и не должны никаким образом фигурировать в официальных и государственных мероприятиях, тем более в тех, которые оплачиваются за бюджетный счет», — отметили в своём письме тюменские либерал-демократы.
Вместо приезжих звезд, недостойных выступать на государственных площадках, депутаты предложили продвигать местные творческие коллективы.
Иностранные граждане продолжают работать в таксофирмах, несмотря на введенный в декабре 2023 года запрет найма мигрантов для работы в такси и в пассажирском транспорте. Кроме того, у некоторых водителей нет даже водительских удостоверений.
По словам инсайдера, после вступления в силу запрета на работу в такси для иностранцев, работающих по патентам, Тюменскую область покинули только 10% таких водителей — остальные остались работать.
«Кто-то ушел от агрегаторов в „бомбилы“. Другие находят местных, у которых есть водительские удостоверения, и за деньги просят их оформить договор с агрегаторами на себя», — сообщил источник.
Стоит отметить, что эксперты прогнозируют в этом году рост тарифов на услуги такси. Причинами подорожания станут выросшие цены на бензин, подорожание импортных деталей и сокращение числа водителей.
«Область перевозок всегда была проблемной из-за тяжелых условий труда и невысокой ее оплаты. Но какое-то время эту проблему закрывали трудовые мигранты, но сейчас им запретили работать в этой сфере из-за чего численность сотрудников сократилась. К тому же необходимость регистрации ИП и более непростое оформление работы создает препятствие, преодолеть которые может не каждый кандидат на должность водителя», — пояснила социолог Наталья Девлешова.
По оценке специалистов максимальный рост стоимости перевозок в такси в Тюменской области может составить до 20% с учетом всех вышеуказанных факторов. Однако этот показатель выбирается, как наихудший, наиболее вероятен рост цен в пределах 10%.
Жителей дома на улице Энергостроителей на Войновке терроризирует банда школьников. Подростки собираются в подъездах, шумят, мусорят, разрисовывают стены, хулиганят. По словам местных жителей, юные тюменцы уже вторую неделю терроризируют жителей Войновки.
В настоящее время школьниками-хулиганами уже заинтересовала областная прокуратура. Глава ведомства Владислав Московских поручил провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дать оценку действиям (бездействию) сотрудников правоохранительных органов и надлежащему исполнению родителями подростков своих обязанностей.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
На этой неделе телеграм-канал Ural Mash распространил информацию о том, что в Тюмени подросток хотел убить одноклассника, который уделял внимание его подруге. Своей идеей он поделился с товарищем. Последний, испугавшись, рассказал обо всем учителю. Педагог сообщила о планируемом преступлении сотрудникам полиции.
Известно, что у юного тюменца нашли чертежи оружия, пневматический пистолет и тетрадь, в которой он писал собственной кровью. В настоящее время в отношении девятиклассника возбуждены два уголовных дела. В настоящее время школьник находится в психоневрологическом диспансере.
При среднем значении в 23 сантиметра уровень воды в Туре на сегодняшний день составляет -51 сантиметр.
В прошлом году рекордно низкий показатель уровня воды на 25 января составлял -49 сантиметров, в этом году показатель упал еще на 2 сантиметра.
«Безусловно на уровень воды подо льдом сказывается общее состояние, которое установилось еще перед обледенением. Ранее при среднем показателе в 80 и более сантиметров, у нас осенью было -91 сантиметр, а потому мы сейчас также продолжаем фиксировать антирекорды», — рассказал «Нашему городу» гидролог Сергей Демченко.
Также специалист отметил, что низкий показатель водности сейчас и скудные осадки этой зимой могут значительно снизить уровень воды в реке предстоящей весной.