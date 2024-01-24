Тюменский школьник планировал убийство одноклассника из-за девушки

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Ural Mash.
«Парень просто рассказал о диалоге классруку, она — полицейским. Те нашли в его телефоне заметки о случаях стрельбы в школах и переписку с девочкой из параллели. Пара обсуждала, как жестоко обойдутся с одноклассником за внимание в её сторону», — пояснили инсайдеры.
Также, по информации телеграм-канала, у подростка хранились чертежи оружия, часть из них нарисованы лично им, пневматический пистолет и тетрадь, в которой он писал собственной кровью.
В настоящее время в отношении девятиклассника возбуждены два уголовных дела, сам он помещен в психоневрологический диспансер.
Редакции «Нашего города» в полиции Тюменской области сказали, что делом занимается следственный комитет. Комментарий ведомства ожидается.