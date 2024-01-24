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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Тюменский школьник планировал убийство одноклассника из-за девушки

Тюменский школьник планировал убийство одноклассника из-за девушки

24 января 2024, 13:21
Фото: Midjourney
Тюменский школьник планировал убить одноклассника, который уделял внимание его подруге. Своими замыслами он поделился с товарищем, а тот, испугавшись, рассказал о разговоре учителю.

Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Ural Mash.

«Парень просто рассказал о диалоге классруку, она — полицейским. Те нашли в его телефоне заметки о случаях стрельбы в школах и переписку с девочкой из параллели. Пара обсуждала, как жестоко обойдутся с одноклассником за внимание в её сторону», — пояснили инсайдеры.
Фото: телеграм-канал Ural Mash

Также, по информации телеграм-канала, у подростка хранились чертежи оружия, часть из них нарисованы лично им, пневматический пистолет и тетрадь, в которой он писал собственной кровью.

В настоящее время в отношении девятиклассника возбуждены два уголовных дела, сам он помещен в психоневрологический диспансер.

Редакции «Нашего города» в полиции Тюменской области сказали, что делом занимается следственный комитет. Комментарий ведомства ожидается.

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