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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Сбившего юную тюменку бесправника с олигофренией привлекли к ответственности.

Сбившего юную тюменку бесправника-олигофрена привлекли к ответственности

24 января 2024, 09:31
Фото: 1MI
Сбившего юную тюменку бесправника с олигофренией привлекли к ответственности.

Сбившего юную тюменку бесправника с олигофренией привлекли к ответственности

27-летнего водителя, который не имел прав и ездил на чужом авто, изначально не планировали привлекать к уголовной ответственности. Правоохранители сообщали маме ребенка, что мужчине ранее ставили диагноз олигофрения, а потому он может избежать наказания по статье.
Сюжет
Суд

11 февраля 2023 года улицу Интернациональную, в районе дома № 90, по пешеходному переходу пересекала Светлана Прокопьева, которую сбил «ВАЗ 21099». За рулем в тот момент 27-летний бесправник на чужом автомобиле. Девочку госпитализировали в ОКБ №2, было установлено, что ее здоровью нанесен тяжкий вред.

Однако сразу возбуждать уголовное дело на водителя не стали, только после того, как мама девочки обратилась в ряд инстанций, делу дали ход. Но и тогда матери рассказали о том, что водителю в 2010 году поставили диагноз олигофрения — умственная отсталость. Юрист семьи опасался, что из-за этого виновник аварии может уйти от ответственности.

«После вашей публикации была проведена не обычная экспертиза, а комиссионная, под которой подписались сразу 3 специалиста и сейчас дело передано в суд, а значит виновник аварии понесет ответственность, как и следует», — сообщил «Нашему городу» юрист семьи Прокопьевых Алексей Григорьев.

По результатам экспертизы мужчину признали вменяемым и отвечать по предъявленному обвинению, он будет, как обычный гражданин.

«Почему нет закона?»: тюменские водители сбивают детей и уходят от ответственности
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Ранее «Наш город» сообщал о том что в селе Перевалово Тюменского района на улице Советской произошло ДТП с участием пешехода. 45-летний мужчина попал под колеса «Рено Логан», когда переходил дорогу в неположенном месте.

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