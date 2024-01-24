Сбившего юную тюменку бесправника-олигофрена привлекли к ответственности

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
11 февраля 2023 года улицу Интернациональную, в районе дома № 90, по пешеходному переходу пересекала Светлана Прокопьева, которую сбил «ВАЗ 21099». За рулем в тот момент 27-летний бесправник на чужом автомобиле. Девочку госпитализировали в ОКБ №2, было установлено, что ее здоровью нанесен тяжкий вред.
Однако сразу возбуждать уголовное дело на водителя не стали, только после того, как мама девочки обратилась в ряд инстанций, делу дали ход. Но и тогда матери рассказали о том, что водителю в 2010 году поставили диагноз олигофрения — умственная отсталость. Юрист семьи опасался, что из-за этого виновник аварии может уйти от ответственности.
«После вашей публикации была проведена не обычная экспертиза, а комиссионная, под которой подписались сразу 3 специалиста и сейчас дело передано в суд, а значит виновник аварии понесет ответственность, как и следует», — сообщил «Нашему городу» юрист семьи Прокопьевых Алексей Григорьев.
По результатам экспертизы мужчину признали вменяемым и отвечать по предъявленному обвинению, он будет, как обычный гражданин.
Ранее «Наш город» сообщал о том что в селе Перевалово Тюменского района на улице Советской произошло ДТП с участием пешехода. 45-летний мужчина попал под колеса «Рено Логан», когда переходил дорогу в неположенном месте.