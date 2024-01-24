Сбившего юную тюменку бесправника-олигофрена привлекли к ответственности

Однако сразу возбуждать уголовное дело на водителя не стали, только после того, как мама девочки обратилась в ряд инстанций, делу дали ход. Но и тогда матери рассказали о том, что водителю в 2010 году поставили диагноз олигофрения — умственная отсталость. Юрист семьи опасался, что из-за этого виновник аварии может уйти от ответственности.