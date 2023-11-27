«Почему нет закона?»: тюменские водители сбивают детей и уходят от ответственности

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:24
ДТП в котором пострадала юная Дарья Фокина получило широкий резонанс. Девочку сбили 21 февраля на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского, проезжую часть Дарья пересекала по пешеходному переходу. Неожиданно на дорогу вылетел Renault Logan — на высокой скорости он сбил девочку.
«Девочку забросило на капот и потом обратно отбросило на проезжую часть. Девочка лежала на дороге без сознания, позади нее был пакет из которого вытекало молоко», — указано в документах по факту ДТП, имеющихся в распоряжении редакции.
Но почему-то сразу дело на виновника аварии, после которого ребенок 3 месяца лежал в коме, заводить не стали. Была назначена медицинская экспертиза, в которой подтвердился факт нанесения ребенку тяжких повреждений, было также доказано, что ребенок шел по пешеходному переходу, но силовики все же отказали в возбуждении уголовного дела по данному факту.
Только после ряда публикаций в СМИ и контроля главы СКР Бастрыкина, силовики признали водители виновным и начали следствие по делу.
Однако этому случаю предшествовал другой. 11 февраля улицу Интернациональную, в районе дома № 90, по пешеходному переходу пересекала Светлана Прокопьева. Ее сбил «ВАЗ 21099» за рулем которого был 27-летний бесправник на чужом автомобиле. Несовершеннолетнюю пострадавшую госпитализировали в ОКБ №2, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму с кровоизлияниями и переломами костей черепа, а также травмы коленных суставов. Было установлено, что был нанесен тяжкий вред здоровью ребенка.
Однако и в этом случае уголовное дело на виновника почему-то не заводят. По факту ДТП назначается экспертиза транспортного средства водителя.
«Они очень странно провели эту автотехническую экспертизу. Эксперты взяли за постоянную константу передвижения 60 км/ч из-за того, что не смогли установить предельную скорость этой машины. То есть, по мнению специалиста, этот автомобиль не мог двигаться быстрее. Хотя никто не замерял тормозной путь и прочие технические моменты», — рассказал «Нашему городу» юрист семьи Прокопьевых Алексей Григорьев.
В итоге эксперты написали в заключении, что водитель «не располагал возможностью предотвратить наезд на пешеходы путем применения экстренного торможения». Хотя в своих показаниях Роман Новоселов 1996-го года рождения, который в тот день и был за рулем «девятки», пояснил, что «увидел, как на проезжую часть вышел пешеход».
на основании вышеперечисленного силовики отказывают в возбуждении уголовного дела.
Маму юной Светланы такой расклад возмутил. Ее дочка серьезно занималась гимнастикой и делала большие успехи, но после случившегося путь в большой спорт закрыт — девочке пришлось перенести 2 операции на коленях.
«Чтобы добиться справедливости, мама начала обивать пороги всех ведомств, стучать во все двери силовых и правительственных структур. Но на одной из встреч силовики ей сказали: „вы понимаете, что, как с Дашей Фокиной уже не получится“, — рассказывает юрист.
Но после долгой борьбы, с привлечением к работе уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, в мае текущего года уголовное дело все же возбудили. Но в ходе расследования открылись новые обстоятельства.
«Нам говорят о том, что в 2010-м году этот водитель Новоселов получил в психиатрической больнице диагноз олигофрения — умственная отсталость. И сейчас этого парня отправили на диагностику и я опасаюсь того, что заключение этой экспертизы может вновь помочь виновнику аварии уйти от ответственности», — говорит юрист Григорьев.
Семья девочки недоумевает, почему бесправник, который взял чужую машину и сбил ребенка, изначально вообще не подлежал уголовной ответственности, а теперь может ее избежать по неожиданно открывшимся обстоятельствам. Допускается, что у этого водителя могли быть связи в правоохранительных органах, так как такое течение вполне простого дела, семье и ее правозащитнику непонятны.
Примечательно, что еще в ситуации с Дарьей Фокиной силовиков, занимавшихся делом, подозревали в получении взяток. Сейчас ситуация аналогичная, к тому же аварии произошли с интервалом всего в 10 дней, а регламент действий силовиков почему-то был изменен.
В ситуации с Фокиной, источник редакции в правоохранительных органах сообщал, что за виновника аварии с Дашей могли вступиться очень влиятельные люди. Сейчас инсайдер говорит о том, что и здесь водителю могли помочь связи.
«Дело настойчиво ведут в отказ. Семье предлагают взыскать деньги вне уголовного процесса за компенсацию и на этом успокоиться. Но те бьются за дело, поэтому вот так и происходит», — говорит источник.
Тюменский юрист Павел Шадрин подчеркивает, что, как правило, по искам в рамках уголовного дела в Тюменской области присуждают больше средств, чем вне дела. Юрист также рассказал о том, что ситуация требует проверки компетентных органов.
«Факт преступления очевиден. Виновник очевиден. Причем в обоих случаях. Почему у нас в регионе не работает правосудие до тех пор, пока ото всюду об этом кричать не начнут. Я считаю, что оба этих эпизода требуют проверки вышестоящих органов», — говорит юрист.
Причем ситуация с коррупцией в регионе непростая — прокуроры региона сообщают, что по их инициативе в 2022 году к дисциплинарной ответственности привлечено 844 должностных лица, к административной — 67 лиц, по материалам проверок возбуждено 28 уголовных дел. Каждый из этих показателей превосходит данные за 2021 год. Также с 338 до 416 выросло число тяжких коррупционных преступлений в Тюменской области.
Причем глава СКР Александр Бастрыкин уже отмечал, что у нас в регионе работа по делям о взяточничестве пока оставлять желать лучшего. Он негативно оценил качестве следствия по делам соответствующей статьи.
Сейчас правозащитники просят главу СКР взять дело Светланы Прокопьевой на личный контроль, чтобы следствие по нему проведи должным образом. Вместе с тем, как считают юристы, проверки требует работа СУ СКР по Тюменской области в целом, так как к ней у многих за последний год возникали серьезные вопросы.
По данным источника редакции, в регионе существует «черный рынок» уголовных дел, так, в Тюменской области стоимость закрытия уголовного дела, якобы, колеблется от 5 до 25 миллионов рублей, возбуждение — от 1 до 5 миллионов. Однако эта информация требует проверки компетентных органов и не является подтвержденной.
Еще один мужчина, ранее работавший в правоохранительных органах региона, рассказал, что сам был свидетелем фактов взяточничества и видел, ка преступники покупали себе невиновность.
«До сих пор в области актуальна тема „крыши“. Просто так дать взятку силовику очень сложно. Когда у кого-то возникают проблемы с органами, обычно начинают искать человека со связями, если у самих таких нет. И тот уже договаривается и узнает цену на закрытие дела. Тут 2 сценария: дело могут заволокитить и слить по сроку давности или же отменить наказание „по психушке“, — говорит экс-силовик.
Однако, как рассказал мужчина, такую сделку может развалить пристальное внимание к делу и вмешательство других силовых ведомств.
Как показывает практика, общественный резонанс помог делу Даши Фокиной сдвинуться с мертвой точки. Сейчас необходимо дождаться экспертизы водителя, сбившего Свету Прокопьеву и надеяться, что это дело также будет взято на особый контроль и расследовано, как полагается.