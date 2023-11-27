«Почему нет закона?»: тюменские водители сбивают детей и уходят от ответственности

Однако этому случаю предшествовал другой. 11 февраля улицу Интернациональную, в районе дома № 90, по пешеходному переходу пересекала Светлана Прокопьева. Ее сбил «ВАЗ 21099» за рулем которого был 27-летний бесправник на чужом автомобиле. Несовершеннолетнюю пострадавшую госпитализировали в ОКБ №2, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму с кровоизлияниями и переломами костей черепа, а также травмы коленных суставов. Было установлено, что был нанесен тяжкий вред здоровью ребенка.