«Выпила валерьянку»: в Тюменской области пьяная водитель сбила пешехода

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
«Показания алкотестера у 52-летней водителя „Рено“ составили 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила, что употребляла алкоголь днем ранее, но после ДТП выпила валерьянку», — пояснили в ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка.
Также минувшим воскресеньем в Тюмени пьяный подросток угнал автомобиль и решил покататься на нем по району с девушкой. На перекрестке юноша не справился с управлением и угодил в дорожный знак.