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«Выпила валерьянку»: в Тюменской области пьяная водитель сбила пешехода

«Выпила валерьянку»: в Тюменской области пьяная водитель сбила пешехода

22 января 2024, 13:31
Фото: 1MI
Накануне вечером в селе Перевалово Тюменского района на улице Советская произошло ДТП с участием пешехода. 45-летний мужчина попал под колеса «Рено Логан», когда переходил дорогу в неположенном месте, передает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Сюжет
ДТП
«Показания алкотестера у 52-летней водителя „Рено“ составили 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила, что употребляла алкоголь днем ранее, но после ДТП выпила валерьянку», — пояснили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.

Также минувшим воскресеньем в Тюмени пьяный подросток угнал автомобиль и решил покататься на нем по району с девушкой. На перекрестке юноша не справился с управлением и угодил в дорожный знак.

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#Происшествия#Ирина Швецова#ДТП#ГИБДД#Пьяное вождение
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