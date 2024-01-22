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В Тюмени нетрезвый подросток врезался на чужой машине в дорожный знак

«Выпил пиво и угнал»: в Тюмени нетрезвый подросток устроил ДТП на чужой машине

22 января 2024, 12:00
Фото: 1MI

В Тюмени нетрезвый подросток врезался на чужой машине в дорожный знак

В минувшее воскресенье в Тюменской Зареке 16-летний подросток попал в ДТП на чужой машине, врезавшись на ней в дорожный знак. При освидетельствовании выяснилось, что несовершеннолетний угонщик был нетрезв, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

Как пояснили в ведомстве, подросток нашел ключи от «Рено Дастер» на крыльце одного из местных баров. На тот момент он уже выпил пива, которое купил в соседнем магазине. Автомобиль парень обнаружил по сигнализации. Вместе с ним были девушки, он пригласил их покататься, одна подруга отказалась, а вторая села с ним в машину.

«На улице Ватутина юный „бесправник“ попытался развернуться на перекрестке, но не справился с управлением и „Рено“ въехал в дорожный знак. Подростки не пострадали, хозяин автомобиля подбежал к побитому авто. Показания алкотестера у подростка составили 0,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сказано в сообщении.

В настоящее время по инциденту проводят проверку сотрудники полиции. На подростка составлен административный материал за пьяное вождение без водительских прав.

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#Происшествия#Ирина Швецова#ДТП#ГИБДД#Пьяное вождение
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