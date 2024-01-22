«Выпил пиво и угнал»: в Тюмени нетрезвый подросток устроил ДТП на чужой машине

Как пояснили в ведомстве, подросток нашел ключи от «Рено Дастер» на крыльце одного из местных баров. На тот момент он уже выпил пива, которое купил в соседнем магазине. Автомобиль парень обнаружил по сигнализации. Вместе с ним были девушки, он пригласил их покататься, одна подруга отказалась, а вторая села с ним в машину.