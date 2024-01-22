«Выпил пиво и угнал»: в Тюмени нетрезвый подросток устроил ДТП на чужой машине

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Как пояснили в ведомстве, подросток нашел ключи от «Рено Дастер» на крыльце одного из местных баров. На тот момент он уже выпил пива, которое купил в соседнем магазине. Автомобиль парень обнаружил по сигнализации. Вместе с ним были девушки, он пригласил их покататься, одна подруга отказалась, а вторая села с ним в машину.
«На улице Ватутина юный „бесправник“ попытался развернуться на перекрестке, но не справился с управлением и „Рено“ въехал в дорожный знак. Подростки не пострадали, хозяин автомобиля подбежал к побитому авто. Показания алкотестера у подростка составили 0,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сказано в сообщении.
В настоящее время по инциденту проводят проверку сотрудники полиции. На подростка составлен административный материал за пьяное вождение без водительских прав.