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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Тюмени инвалиду выплатят компенсацию за полученный в автобусе ожог ягодиц

В Тюмени женщина-инвалид получит компенсацию за ожог ягодиц, полученный в автобусе

10 января 2024, 08:04
Фото: 1MI

В Тюмени инвалиду выплатят компенсацию за полученный в автобусе ожог ягодиц

Тюменка — инвалид третьей группы. 3 сентября 2023 года обычная поездка в автобусе обернулась для нее химическим ожогом ягодиц.
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Суд

Из-за полученной травмы женщина долгое время находилась на лечении в стационаре и перенесла операцию. Действуя в ее интересах, прокуратура Тюмени обратилась в суд с иском о взыскании компенсации с перевозчика.

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу женщины 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в аналогичной ситуации спустя пару недель оказалась другая тюменка. Женщина ехала на работу в автобусе и почувствовала боль в районе ягодиц, когда вышла на остановке. Пострадавшая решила не обращаться в полицию и больницу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени рабочий сорвался с высоты 16 этажа и выжил, несмотря на тяжелые травмы. Мужчине пришлось судиться с работодателем, чтобы тот выплатил компенсацию.

Осужденному тюменцу выплатят компенсацию за полученную на производстве травму
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