В Тюмени женщина-инвалид получит компенсацию за ожог ягодиц, полученный в автобусе

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Из-за полученной травмы женщина долгое время находилась на лечении в стационаре и перенесла операцию. Действуя в ее интересах, прокуратура Тюмени обратилась в суд с иском о взыскании компенсации с перевозчика.
Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу женщины 100 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в аналогичной ситуации спустя пару недель оказалась другая тюменка. Женщина ехала на работу в автобусе и почувствовала боль в районе ягодиц, когда вышла на остановке. Пострадавшая решила не обращаться в полицию и больницу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени рабочий сорвался с высоты 16 этажа и выжил, несмотря на тяжелые травмы. Мужчине пришлось судиться с работодателем, чтобы тот выплатил компенсацию.