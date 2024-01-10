В Тюмени женщина-инвалид получит компенсацию за ожог ягодиц, полученный в автобусе

Стоит отметить, что в аналогичной ситуации спустя пару недель оказалась другая тюменка. Женщина ехала на работу в автобусе и почувствовала боль в районе ягодиц, когда вышла на остановке. Пострадавшая решила не обращаться в полицию и больницу.