Скрыться не удалось: преступница из Тобольска похитила 56 тонн нефти

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
Суд установил, что 49-летняя жительница Тобольска в период с ноября 2020 года по июнь 2021 года организовала преступную группировку, чтобы похитить нефть с помощью присоединения к транспортировочному трубопроводу.
Для этого преступники арендовали производственные базы в селе Демьянское и Тобольске. Им удалось похитить более 56 тонн нефти на сумму, превышающую 1.5 миллиона рублей. В ходе расследования часть похищенной нефти была изъята.
В апреле 2022 года женщина скрылась от следствия и находилась в розыске, ее нашли и задержали в Тюмени в сентябре 2022 года.
По решению суда преступница отправится в исправительную колонию общего режима на 3 года и 4 месяца, а также выплатит 450 тысяч рублей штрафа. Уголовные дела в отношении пяти ее соучастников находятся на рассмотрении.
Ранее «Наш город» сообщал, что 18-летний житель Тюмени ограбил более 20 магазинов. Награбленное он продавал на рынках или случайным прохожим.