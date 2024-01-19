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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Тюменцу разрешили не возвращать миллионы, взятые в банке

Нашел лазейку: суд разрешил тюменцу не возвращать миллионы, взятые в банке

19 января 2024, 07:23
Фото: 1MI

Тюменцу разрешили не возвращать миллионы, взятые в банке

В январе 2023 года мужчина взял в банке кредит на внушительную сумму. Сумму основного долга, комиссии и проценты он не выплатил ни разу.
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Суд

Банк выдал жителю Омутинского района 2 миллиона 369 тысяч 600 рублей, но так как мужчина не выполнял условия договора, сумма задолженности составила 2 миллиона 423 тысячи 115 рублей.

Чтобы не выплачивать долг, мужчина обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Представители банка обращались в суд с иском о взыскании задолженности, но из-за банкротства заемщика в рассмотрении иска им отказали.

Ранее «Наш город» писал, что житель Тюменской области сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты. Своим детям он задолжал более 300 тысяч рублей.

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#Общество#Тюменская область#Банк#Суд#Новости тюмени#Арбитражный суд#Долг#Задолженность#Долги#Кредиты#Любовь Селезнева
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