Нашел лазейку: суд разрешил тюменцу не возвращать миллионы, взятые в банке

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Банк выдал жителю Омутинского района 2 миллиона 369 тысяч 600 рублей, но так как мужчина не выполнял условия договора, сумма задолженности составила 2 миллиона 423 тысячи 115 рублей.
Чтобы не выплачивать долг, мужчина обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Представители банка обращались в суд с иском о взыскании задолженности, но из-за банкротства заемщика в рассмотрении иска им отказали.
Ранее «Наш город» писал, что житель Тюменской области сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты. Своим детям он задолжал более 300 тысяч рублей.