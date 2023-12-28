Два тюменца лишили жизни своего друга из-за долга в 500 рублей

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
20 августа пьяные мужчины прогуливались по улице Заимка-Волга. Тогда они встретили своего знакомого, у которого один из подсудимых потребовал вернуть долг — 500 рублей.
Тот спокойным тоном ответил, что не имеет при себе денег, из-за чего получил два удара по лицу.
После того, как мужчина упал, подсудимые начали избивать его, из-за чего он получил травмы, не совместимые с жизнью: множественные переломы ребер, ушибы и разрывы легких с развитием травматического шока.
Суд назначил каждому мужчине наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюменской области зарезала своего знакомого, пока он спал. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.