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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

Два тюменца убили знакомого из-за долга в 500 рублей.

Два тюменца лишили жизни своего друга из-за долга в 500 рублей

28 декабря 2023, 08:40
Фото: 1MI

Два тюменца убили знакомого из-за долга в 500 рублей.

Мужчины расправились со своим другом в августе этого года. Сегодня областной суд Тюмени вынес им приговор.
Сюжет
Суд

20 августа пьяные мужчины прогуливались по улице Заимка-Волга. Тогда они встретили своего знакомого, у которого один из подсудимых потребовал вернуть долг — 500 рублей.

Тот спокойным тоном ответил, что не имеет при себе денег, из-за чего получил два удара по лицу.

После того, как мужчина упал, подсудимые начали избивать его, из-за чего он получил травмы, не совместимые с жизнью: множественные переломы ребер, ушибы и разрывы легких с развитием травматического шока.

Суд назначил каждому мужчине наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюменской области зарезала своего знакомого, пока он спал. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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