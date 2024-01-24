nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В Тюмени выявили мужчину, выдающего нелегальные займы

В Тюмени выявили нелегала, выдающего людям потребительские займы

24 января 2024, 05:42
Фото: 1MI

В Тюмени выявили мужчину, выдающего нелегальные займы

Предприимчивый тюменец организовал сеть магазинов «Деньги сегодня» и выдавал людям потребзаймы под залог бывших в употреблении товаров. После первого суда мужчина решил не сворачивать деятельность.

В ноябре 2021 года Ленинский районный суд признал деятельность предпринимателя незаконной. А спустя несколько месяцев — в марте 2023 года, он был привлечен к административной ответственности за незаконную выдачу потребительских кредитов, ему назначили 50 тысячи рублей штрафа.

Решение суда не стало для тюменца поводом прекратить выдавать займы. Прокурор направил в правоохранительные органы материалы, по результатам рассмотрения которых УМВД России по Тюмени возбудило уголовное дело по статье 171.5 УК РФ.

Максимальное наказание, которое может быть назначено по этой статье — три года лишения свободы. Ход и результаты расследования находятся на контроле у прокуратуры.

Ранее «Наш город» сообщал, что школа в Тюменской области заплатит ученику 40 тысяч рублей. Ребенок получил травму на уроке физкультуры.

Прокурор Тюменской области проверил сельскую больницу, на которую жаловались Путину
Узнать подробнее
Читайте также:
«Как вы здесь находитесь?»: тюменцы жалуются на новый ресторан из-за запаха гариВ Тюмени силовики ищут водителя, причастного к смертельному ДТПСтало известно, с чего началась перестрелка мигрантов на Муравленко в Тюмени
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Прокуратура#Новости тюмени#Займы и кредиты#Микрозаймы#Займ#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Вспомним 90-е?»: кто заправлял Тюменской областью в криминальные годы
Вчера, 01:39
«Рыба вымрет, река иссохнет?»: как глобальное потепление влияет на состояние Туры
Вчера, 06:47
Звезда сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени
Сегодня, 04:36
Тюменец требует взыскать с организаторов «голой» вечеринки в Мутаборе миллиард рублей
Сегодня, 01:01
«Падение спроса и отмена льгот»: какие изменения ждут рынок недвижимости
Сегодня, 07:04
«Настоящий батяня-комбат»: на СВО погиб выпускник ТВВИКУ с позывным «Тюмень»
Вчера, 12:35