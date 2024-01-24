В Тюмени выявили нелегала, выдающего людям потребительские займы

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В ноябре 2021 года Ленинский районный суд признал деятельность предпринимателя незаконной. А спустя несколько месяцев — в марте 2023 года, он был привлечен к административной ответственности за незаконную выдачу потребительских кредитов, ему назначили 50 тысячи рублей штрафа.
Решение суда не стало для тюменца поводом прекратить выдавать займы. Прокурор направил в правоохранительные органы материалы, по результатам рассмотрения которых УМВД России по Тюмени возбудило уголовное дело по статье 171.5 УК РФ.
Максимальное наказание, которое может быть назначено по этой статье — три года лишения свободы. Ход и результаты расследования находятся на контроле у прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что школа в Тюменской области заплатит ученику 40 тысяч рублей. Ребенок получил травму на уроке физкультуры.