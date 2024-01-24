В Тюмени выявили нелегала, выдающего людям потребительские займы

В ноябре 2021 года Ленинский районный суд признал деятельность предпринимателя незаконной. А спустя несколько месяцев — в марте 2023 года, он был привлечен к административной ответственности за незаконную выдачу потребительских кредитов, ему назначили 50 тысячи рублей штрафа.