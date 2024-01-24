В Тюмени силовики ищут водителя, причастного к смертельному ДТП

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Участниками ДТП стали Chevrolet, Volkswagen и еще один автомобиль, водитель которого уехал с места происшествия. По предварительным данным, неустановленный автовладелец при перестроении на дороге задел автомобиль Volkswagen. От удара Volkswagen столкнулся с Chevrolet. Последний отбросило в опору надземного перехода.
В результате ДТП погиб водитель Chevrolet, пассажир иномарки с травмами был доставлен в больницу.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшее воскресенье в центре Тюмени, на улице Ленина, нетрезвый 25-летний водитель Lada Priora врезался в опору освещения. В ДТП пострадали два человека.