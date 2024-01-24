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Тюменские силовики ищут водителя, причастного к смертельному ДТП

В Тюмени силовики ищут водителя, причастного к смертельному ДТП

24 января 2024, 05:08
Фото: ГИБДД

Тюменские силовики ищут водителя, причастного к смертельному ДТП

В Тюмени сотрудники правоохранительных органов ищут автовладельца, скрывшегося с места смертельной аварии. Трагедия произошла 14 января 1-м километре Окружной дороги в Тюмени.
Сюжет
ДТП

Участниками ДТП стали Chevrolet, Volkswagen и еще один автомобиль, водитель которого уехал с места происшествия. По предварительным данным, неустановленный автовладелец при перестроении на дороге задел автомобиль Volkswagen. От удара Volkswagen столкнулся с Chevrolet. Последний отбросило в опору надземного перехода.

В результате ДТП погиб водитель Chevrolet, пассажир иномарки с травмами был доставлен в больницу.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшее воскресенье в центре Тюмени, на улице Ленина, нетрезвый 25-летний водитель Lada Priora врезался в опору освещения. В ДТП пострадали два человека.

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