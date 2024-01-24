В Тюмени силовики ищут водителя, причастного к смертельному ДТП

Участниками ДТП стали Chevrolet, Volkswagen и еще один автомобиль, водитель которого уехал с места происшествия. По предварительным данным, неустановленный автовладелец при перестроении на дороге задел автомобиль Volkswagen. От удара Volkswagen столкнулся с Chevrolet. Последний отбросило в опору надземного перехода.