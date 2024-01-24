Звезда сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени

«Тюмень для меня уникальный город. Богатый, потому что есть нефть и газ. Люди легкие и открытые — без второго плана. Это купеческий город, в центре сохранились исторические постройки, очень милые. И он продолжает разрастаться, развиваться — появляются творческие пространства, институты. Город молодежный, даже гимн молодежи есть», — рассказал Лев Зулькарнаев.