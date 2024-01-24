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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Актер сериала «Слово пацана» рассказал о Тюмени и жителях города

Звезда сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени

24 января 2024, 04:36
Фото: тг-канал Лев Зулькарнаев

Актер сериала «Слово пацана» рассказал о Тюмени и жителях города

Тюменский актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), поделился своим мнением о родном городе и людях, которые в нем живут.
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По словам Зулькарнаева, Тюмень уникальный город, а люди, живущие здесь, — легкие и открытые, без «второго плана». Об этом он заявил в интервью Владу Аганову на youtube-канале.

«Тюмень для меня уникальный город. Богатый, потому что есть нефть и газ. Люди легкие и открытые — без второго плана. Это купеческий город, в центре сохранились исторические постройки, очень милые. И он продолжает разрастаться, развиваться — появляются творческие пространства, институты. Город молодежный, даже гимн молодежи есть», — рассказал Лев Зулькарнаев.

По словам актера, сейчас он приезжает в Тюмень уже как гость., так как случается это крайне редко.

Напомним, Лев Зулькарнаев родился в Тюмени в семье предпринимателя и работницы радио и телевидения. Окончил Тюменский индустриальный техникум. С детства занимался творчеством.

После окончания техникума переехал в Москву и в 2018 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, в мастерскую Олега Кудряшова. В кино дебютировал в 2021 году. В 2023 году исполнил роль «Зимы» в сериале «Слово пацана», сделавшую его знаменитостью.

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