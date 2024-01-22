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Тюменцы жалуются на новый ресторан из-за запаха гари

«Как вы здесь находитесь?»: тюменцы жалуются на новый ресторан из-за запаха гари

22 января 2024, 04:20
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на новый ресторан из-за запаха гари

Тюменцы, чьи дети учатся в школе искусств имени Знаменского, жалуются на новый ресторан «Горячий цех». По их словам, запах гари из кухни тянет в школу, из-за чего находиться там невозможно.
«По соседству открывается ресторан „Горячий цех“. У них со стороны кухни стоят мощные вытяжки и весь запах идет во двор. Запах никуда не рассеивается, а затягивается в школу. Невозможно открыть окна в танцевальном зале, чтобы проветрить», — рассказала «72.ru» мама одной из учениц.

Она утверждает, что из-за постоянного запаха гари у детей болят головы, а некоторым ученикам становилось настолько плохо, что приходилось вызывать скорую.

«Если долго находиться в школе, появляется привкус горечи во рту. Недавно одной из родительниц стало плохо по дороге домой. Сотрудники ДПС оказали ей первую медицинскую помощь. Дома ей пришлось вызвать неотложку», — поделилась тюменка.
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Чтобы повлиять на ситуацию, родители вызывали пожарных, которые поговорили с сотрудниками заведения.

«Приехали пожарные, сказали: „Как вы здесь находитесь?“ То есть да, запах присутствует. В ресторане пожарным сказали, что у них пробный запуск кухни. С сегодняшнего дня началось полное производство. Останавливать открытие они не собираются», — добавила женщина.

Из-за невыносимого запаха занятия пришлось проводить в другом филиале. Теперь родители учеников собираются обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы на протяжении двух недель жаловались на перебои в графике движения автобусов. Работу общественного транспорта проверит прокуратура.

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