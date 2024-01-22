«Как вы здесь находитесь?»: тюменцы жалуются на новый ресторан из-за запаха гари

Тюменцы жалуются на новый ресторан из-за запаха гари

Тюменцы, чьи дети учатся в школе искусств имени Знаменского, жалуются на новый ресторан «Горячий цех». По их словам, запах гари из кухни тянет в школу, из-за чего находиться там невозможно.