«Как вы здесь находитесь?»: тюменцы жалуются на новый ресторан из-за запаха гари

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
«По соседству открывается ресторан „Горячий цех“. У них со стороны кухни стоят мощные вытяжки и весь запах идет во двор. Запах никуда не рассеивается, а затягивается в школу. Невозможно открыть окна в танцевальном зале, чтобы проветрить», — рассказала «72.ru» мама одной из учениц.
Она утверждает, что из-за постоянного запаха гари у детей болят головы, а некоторым ученикам становилось настолько плохо, что приходилось вызывать скорую.
«Если долго находиться в школе, появляется привкус горечи во рту. Недавно одной из родительниц стало плохо по дороге домой. Сотрудники ДПС оказали ей первую медицинскую помощь. Дома ей пришлось вызвать неотложку», — поделилась тюменка.
Чтобы повлиять на ситуацию, родители вызывали пожарных, которые поговорили с сотрудниками заведения.
«Приехали пожарные, сказали: „Как вы здесь находитесь?“ То есть да, запах присутствует. В ресторане пожарным сказали, что у них пробный запуск кухни. С сегодняшнего дня началось полное производство. Останавливать открытие они не собираются», — добавила женщина.
Из-за невыносимого запаха занятия пришлось проводить в другом филиале. Теперь родители учеников собираются обратиться в Роспотребнадзор.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы на протяжении двух недель жаловались на перебои в графике движения автобусов. Работу общественного транспорта проверит прокуратура.