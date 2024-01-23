Стало известно, с чего началась перестрелка мигрантов на Муравленко в Тюмени

По делу о перестрелке на улице Муравленко в Тюмени, которая произошла 5 января этого года, взят под стражу Фауд Я, 1990 года рождения. Мужчину обвиняют в пособничестве в умышленном причинении смерти двум лицам. Об этом рассказали в пресс-службе судов области.