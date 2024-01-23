Стало известно, с чего началась перестрелка мигрантов на Муравленко в Тюмени

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По версии следствия, Фуад спровоцировал на стрельбу двух мужчин тем, что предупредил о готовящемся на них нападении.
«Обвиняемый, находясь в автомобиле во дворе по ул. Муравленко, заметил машину с двумя мужчинами. Он знал, что их хотят убить. И сообщил об этом своим знакомым, желая оказать им содействие в совершении преступления. После полученного от Фуада сигнала, установленные следствием лица заехали во двор дома и выйдя из автомобилей, произвели множество хаотичных выстрелов по машине, в котором находились мужчины», — пояснили в ведомстве.
Свою в вину в случившемся Фауд отрицает. Однако его причастность к совершению преступления подтверждается свидетельскими показаниями свидетелей и другими доказательствами. Под арестом обвиняемый будет находиться до 5 марта текущего года.
Напомним, следствие по делу о перестрелке мигрантов в Тюмени, в которой получил ранение один человек, находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Задержать удалось только одного участника стрельбы, остальные объявлены в федеральный розыск.
Ранее тюменцы, проживающие рядом с местом преступления, выложили в соцсети видео с моментом перестрелки.