Уровень воды в Туре снова понизился до рекордного показателя.

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В прошлом году рекордно низкий показатель уровня воды на 25 января составлял -49 сантиметров, в этом году показатель упал еще на один сантиметр.
«Безусловно на уровень воды подо льдом сказывается общее состояние, которое установилось еще перед обледенением. Ранее при среднем показателе в 80 и более сантиметров, у нас осенью было -91 сантиметр, а потому мы сейчас также продолжаем фиксировать антирекорды», — рассказал «Нашему городу» гидролог Сергей Демченко.
Также специалист говорит о том, что низкий показатель водности сейчас и скудные осадки могут значительно снизить уровень воды весной, когда Тура должна разлиться.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как на состоянии тюменской Туры сказывается глобальное потепление и какие перспективы видят ученые, учитывая погодные условия и показатели прошлого лета.