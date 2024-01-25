Уровень воды в Туре снова понизился до рекордного показателя

При среднем значении в 23 сантиметра уровень воды в Туре на сегодняшний день составляет -50 сантиметров. При том эта зима не особо богата на осадки, что может спровоцировать низкий уровень воды и весной.