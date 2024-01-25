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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Уровень воды в Туре снова понизился до рекордного показателя.

Уровень воды в Туре снова понизился до рекордного показателя

25 января 2024, 08:30
Фото: 1MI
Уровень воды в Туре снова понизился до рекордного показателя.

Уровень воды в Туре снова понизился до рекордного показателя

При среднем значении в 23 сантиметра уровень воды в Туре на сегодняшний день составляет -50 сантиметров. При том эта зима не особо богата на осадки, что может спровоцировать низкий уровень воды и весной.
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Тура

В прошлом году рекордно низкий показатель уровня воды на 25 января составлял -49 сантиметров, в этом году показатель упал еще на один сантиметр.

«Безусловно на уровень воды подо льдом сказывается общее состояние, которое установилось еще перед обледенением. Ранее при среднем показателе в 80 и более сантиметров, у нас осенью было -91 сантиметр, а потому мы сейчас также продолжаем фиксировать антирекорды», — рассказал «Нашему городу» гидролог Сергей Демченко.

Также специалист говорит о том, что низкий показатель водности сейчас и скудные осадки могут значительно снизить уровень воды весной, когда Тура должна разлиться.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как на состоянии тюменской Туры сказывается глобальное потепление и какие перспективы видят ученые, учитывая погодные условия и показатели прошлого лета.

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