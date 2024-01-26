«Каждый раз разные дети»: в Тюмени на Войновке объявилась новая банда школьников

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Об этом 72.RU рассказал один из жильцов дома. По его словам, дети атакуют их дом уже вторую неделю.
«Неоднократно выгонял их из подъезда: шумят, мусорят, разрисовывают стены. Они узнали, из какой я квартиры, стали звонить в домофон, а вчера и вовсе закидали окна снегом. Звонил в полицию, но никто не приезжает», — поделился тюменец.
Мужчина заметил, что в подъезды забегают ученики средних классов, а за ними издалека следят более взрослые ребята. По его версии, младшие выполняют задания старшеклассников, так как каждый раз в их дом прибегают разные дети.
В настоящее время известно, что проблемой жителей данного дома на Войновке занялась тюменская прокуратура. По данной информации ведомство проведет проверку.
Несколькими днями ранее на агрессивных подростков пожаловались жители с улицы Ямской. Той ситуацией уже также занимается прокуратура.