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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

«Каждый раз разные дети»: в Тюмени на Войновке объявилась новая банда школьников

«Каждый раз разные дети»: в Тюмени на Войновке объявилась новая банда школьников

26 января 2024, 15:33
Фото: Midjourney
Жителей дома на улице Энергостроителей на Войновке терроризирует банда школьников. Подростки пробираются в подъезды, где шумят, мусорят, разрисовывают стены и даже могут справить нужду в детскую коляску.

Об этом 72.RU рассказал один из жильцов дома. По его словам, дети атакуют их дом уже вторую неделю.

«Неоднократно выгонял их из подъезда: шумят, мусорят, разрисовывают стены. Они узнали, из какой я квартиры, стали звонить в домофон, а вчера и вовсе закидали окна снегом. Звонил в полицию, но никто не приезжает», — поделился тюменец.

Мужчина заметил, что в подъезды забегают ученики средних классов, а за ними издалека следят более взрослые ребята. По его версии, младшие выполняют задания старшеклассников, так как каждый раз в их дом прибегают разные дети.

В настоящее время известно, что проблемой жителей данного дома на Войновке занялась тюменская прокуратура. По данной информации ведомство проведет проверку.

Несколькими днями ранее на агрессивных подростков пожаловались жители с улицы Ямской. Той ситуацией уже также занимается прокуратура.

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