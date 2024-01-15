Тюменцам рассказали, как помочь ребенку избежать буллинга

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В первом интервью ведущий вместе с психологом Еленой Караберовой разобрались, что должны предпринять родители, если их ребенок столкнулся с травлей, а также рассказали о мерах, которые помогут ее предотвратить.
«Согласно статистике, около 52% школьников ежегодно сталкиваются с буллингом. Одной из главных причин подростковой жестокости являются особенности во внешности», — отметили представители киберпатруля.
В другом интервью психолог Ольга Дежурко поделилась советами, с помощью которых родители могут помочь ребенку в формировании гибких навыков. Эти навыки нужны не только детям, но и взрослым: с их помощью человек ставит перед собой цели, общается с другими людьми и адаптируется к новым обстоятельствам.
Ранее «Наш город» поделился советами тюменского эксперта. Он рассказал, как избежать импульсивного увольнения.