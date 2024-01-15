Тюменцам рассказали, как помочь ребенку избежать буллинга

В другом интервью психолог Ольга Дежурко поделилась советами, с помощью которых родители могут помочь ребенку в формировании гибких навыков. Эти навыки нужны не только детям, но и взрослым: с их помощью человек ставит перед собой цели, общается с другими людьми и адаптируется к новым обстоятельствам.