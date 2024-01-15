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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Тюменским родителям рассказали о буллинге среди подростков

Тюменцам рассказали, как помочь ребенку избежать буллинга

15 января 2024, 07:48
Фото: 1MI

Тюменским родителям рассказали о буллинге среди подростков

Участники «Киберпатруля Тюменской области» подготовили два интервью на тему травли: «Меня буллили, потому что я не такой, как все» и о soft skills — гибких навыках ребенка. С ними можно ознакомиться на странице киберпатруля ВКонтакте.

В первом интервью ведущий вместе с психологом Еленой Караберовой разобрались, что должны предпринять родители, если их ребенок столкнулся с травлей, а также рассказали о мерах, которые помогут ее предотвратить.

«Согласно статистике, около 52% школьников ежегодно сталкиваются с буллингом. Одной из главных причин подростковой жестокости являются особенности во внешности», — отметили представители киберпатруля.

В другом интервью психолог Ольга Дежурко поделилась советами, с помощью которых родители могут помочь ребенку в формировании гибких навыков. Эти навыки нужны не только детям, но и взрослым: с их помощью человек ставит перед собой цели, общается с другими людьми и адаптируется к новым обстоятельствам.

Ранее «Наш город» поделился советами тюменского эксперта. Он рассказал, как избежать импульсивного увольнения.

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#Общество#Тюменская область#Подростки#Новости тюмени#Советы специалистов#Психология#Буллинг#Конфликты#Любовь Селезнева
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