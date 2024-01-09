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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Тюменский эксперт рассказал, как избежать импульсивного увольнения в начале 2024.

«Все, я ухожу!»: как тюменцам избежать импульсивного увольнения в начале 2024 года?

9 января 2024, 08:25
Фото: 1MI
Тюменский эксперт рассказал, как избежать импульсивного увольнения в начале 2024.

Тюменский эксперт рассказал, как избежать импульсивного увольнения в начале 2024

Первый рабочий день после праздников может рождать мысли о том, чтобы уволиться или вовсе сменить профессию. Однако такие желания могут быть не истинными и толкнуть на необдуманный и опрометчивый поступок.

Причем желание что-то поменять в жизни и с наступлением нового этапа — вполне закономерно. Во время каникул у тюменцев было много времени, чтобы обдумать положение дел на работе и сделать соответствующие выводы. К тому же первый рабочий день — это время раздражения и негодования, следствием которых может стать делание разорвать трудовой договор с работодателем.

«Когда мы после перерыва возвращаемся на работу, может возникать мысль о том, чтобы послать все куда подальше и найти более комфортное место или же вовсе сменить род деятельности. Особенно остро вопрос встает, если в первые дни возникают конфликты или сыпется множество задач. Но в такие моменты важно сохранять рассудок и не поддаваться эмоциям», — говорит психолог Петр Зосимов.

По мнению Зосимова, желание сменить работу должно иметь фундамент — важно, чтобы это решение было обдуманным и выдержанным. Не стоит писать заявление по импульсивному желанию, не имея под рукой запасных вариантов. То же самое касается и волевых решений в других областях жизни.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как сделать выход на работу после праздников более комфортным и как наладить режим сна после новогодних каникул.

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