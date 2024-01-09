«Все, я ухожу!»: как тюменцам избежать импульсивного увольнения в начале 2024 года?

Причем желание что-то поменять в жизни и с наступлением нового этапа — вполне закономерно. Во время каникул у тюменцев было много времени, чтобы обдумать положение дел на работе и сделать соответствующие выводы. К тому же первый рабочий день — это время раздражения и негодования, следствием которых может стать делание разорвать трудовой договор с работодателем.