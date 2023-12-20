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Updated Сегодня, 07:12

В Тюменской области размер средней зарплаты увеличился на 5 тысяч рублей

Дефицит кадров и рост зарплат: что ждет рынок труда в 2024 году

20 декабря 2023, 07:10
Фото: 1MI

В Тюменской области размер средней зарплаты увеличился на 5 тысяч рублей

В Тюменской области за год средний размер предлагаемой работодателями заработной платы увеличился на 9% — с 59,9 тысяч до 65 тысяч рублей.

По данным аналитиков «Авито Работы», наибольший рост отмечены в сферах сельское хозяйство — 41% (до 69,4 тысяч рублей), бухгалтерия, телекоммуникации и отрасль IT — на 23% и 22% соответственно.

Кроме того, с начала года число опубликованных предложений о работе увеличилось на 58%. Наиболее востребованными стали представители сферы транспорта и логистики — количество вакансий возросло более чем в два раза.

В 2024 году работодатели ждут увеличения численности штата компаний, роста затрат на персонал и дефицита кадров в таких отраслях как строительство, торговля и гостиничный бизнес. По информации аналитиков HeadHunter, повысить оклады сотрудникам собираются 63% тюменских компаний. Примечательно, что 80% бизнесов с численностью сотрудников от 501 до 1000 человек готовы к этому.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к 2026 году, согласно прогнозу указанному в бюджете Тюменской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, средний размер заработной платы достигнет 86,5 тысяч рублей. В 2023 году по итогам 9 месяц размер среднего заработка в регионе увеличился почти на 14% и достиг 67 тысяч 926 рублей.

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