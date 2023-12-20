Дефицит кадров и рост зарплат: что ждет рынок труда в 2024 году

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к 2026 году, согласно прогнозу указанному в бюджете Тюменской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, средний размер заработной платы достигнет 86,5 тысяч рублей. В 2023 году по итогам 9 месяц размер среднего заработка в регионе увеличился почти на 14% и достиг 67 тысяч 926 рублей.