Дефицит кадров и рост зарплат: что ждет рынок труда в 2024 году

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По данным аналитиков «Авито Работы», наибольший рост отмечены в сферах сельское хозяйство — 41% (до 69,4 тысяч рублей), бухгалтерия, телекоммуникации и отрасль IT — на 23% и 22% соответственно.
Кроме того, с начала года число опубликованных предложений о работе увеличилось на 58%. Наиболее востребованными стали представители сферы транспорта и логистики — количество вакансий возросло более чем в два раза.
В 2024 году работодатели ждут увеличения численности штата компаний, роста затрат на персонал и дефицита кадров в таких отраслях как строительство, торговля и гостиничный бизнес. По информации аналитиков HeadHunter, повысить оклады сотрудникам собираются 63% тюменских компаний. Примечательно, что 80% бизнесов с численностью сотрудников от 501 до 1000 человек готовы к этому.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к 2026 году, согласно прогнозу указанному в бюджете Тюменской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, средний размер заработной платы достигнет 86,5 тысяч рублей. В 2023 году по итогам 9 месяц размер среднего заработка в регионе увеличился почти на 14% и достиг 67 тысяч 926 рублей.