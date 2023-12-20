В Тюменской области из окна многоэтажки выпал мужчина

В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что вызов на станцию скорой помощи поступил 19 декабря в 11:37, медики прибыли на место происшествия спустя шесть минут. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался до приезда врачей.