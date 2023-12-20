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В Тюменской области из окна многоэтажки выпал человек

В Тюменской области из окна многоэтажки выпал мужчина

20 декабря 2023, 05:51
Фото: 1MI

В Тюменской области из окна многоэтажки выпал человек

Трагедия произошла во вторник днем в Тобольске. В микрорайоне 6 из окна многоэтажного дома выпал мужчина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Видео: Типичный Тобольск

В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что вызов на станцию скорой помощи поступил 19 декабря в 11:37, медики прибыли на место происшествия спустя шесть минут. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался до приезда врачей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 3 декабря ночью из окна многоэтажного дома по улице 30 лет Победы выпала женщина. Тюменка скончалась на месте ЧП до приезда бригады скорой помощи.

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