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В Тюмени отложили строительство тоннеля на три года

Власти Тюмени отказались от строительства тоннеля в центре города

20 декабря 2023, 04:21
Фото: 1MI

В Тюмени отложили строительство тоннеля на три года

В Тюмени не будут строить в ближайшие три года тоннель в створе улиц Первомайской и Калинина — в городской казне на это не предусмотрены денежные средства.

По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгения Сорокина, в настоящее время завершаются работы по разработке предпроектной документации. По планам она должны быть готова до конца этого года, пишет РБК Тюмень.

Разработкой документа занимаются специалисты института «Тюменьдорпроект» — компания одержала победу в соответствующем тендере стоимостью 44,1 миллион рублей. Тоннель в границе Первомайской и Калинина станет частью транспортного коридора и соединит два крупных района Тюмени — центр города и Тюменскую слободу. Его протяженность составит 550 метров, ширина 27 метров, что позволит организовать четыре полосы движения, высота — 9-10 метров.

Вход в тоннель будет размешен со стороны ж/д вокзала. Выход расположится между улицами Мира и Волгоградской. По словам властей, работы по строительству дорожного объекта в Тюмени планируют завершить к 2030 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени порядка 1 миллиарда рублей планируют потратить в 2024 году на строительство дорог в Тюменской слободе. Деньги потратят на возведение улицы Фармана Салманова на участке от Голышмановской до границы города и новых дорог на улицах Малкова, Прудаева и Глебова.

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