Власти Тюмени отказались от строительства тоннеля в центре города

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени порядка 1 миллиарда рублей планируют потратить в 2024 году на строительство дорог в Тюменской слободе. Деньги потратят на возведение улицы Фармана Салманова на участке от Голышмановской до границы города и новых дорог на улицах Малкова, Прудаева и Глебова.