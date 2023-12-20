Власти Тюмени отказались от строительства тоннеля в центре города

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгения Сорокина, в настоящее время завершаются работы по разработке предпроектной документации. По планам она должны быть готова до конца этого года, пишет РБК Тюмень.
Разработкой документа занимаются специалисты института «Тюменьдорпроект» — компания одержала победу в соответствующем тендере стоимостью 44,1 миллион рублей. Тоннель в границе Первомайской и Калинина станет частью транспортного коридора и соединит два крупных района Тюмени — центр города и Тюменскую слободу. Его протяженность составит 550 метров, ширина 27 метров, что позволит организовать четыре полосы движения, высота — 9-10 метров.
Вход в тоннель будет размешен со стороны ж/д вокзала. Выход расположится между улицами Мира и Волгоградской. По словам властей, работы по строительству дорожного объекта в Тюмени планируют завершить к 2030 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени порядка 1 миллиарда рублей планируют потратить в 2024 году на строительство дорог в Тюменской слободе. Деньги потратят на возведение улицы Фармана Салманова на участке от Голышмановской до границы города и новых дорог на улицах Малкова, Прудаева и Глебова.