Скандальную тюменскую стримершу не выпустили из СИЗО даже после слов Путина.

Также допускается, что к февралю сторона обвинения может передать дело в суд и тогда станет известно, какие доказательства вины есть у гособвинителя. Сама Гулиева до сих пор отрицает причастность к истязанию детей, женщина признает, что повышала на них голос, но говорит о том, что более того над детьми она не издевалась.