Скандальную тюменскую стримершу не выпустили из СИЗО даже после слов Путина.

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Несмотря на то, что Алисе Гулиевой уже продлевали срок заключения до середины февраля, сторона защиты планировала добиться для нее освобождения под домашний арест, аргументируя это тем, что стримерша ранее не судима, у ее ухудшилось состояние здоровья и президент РФ Владимир Путин допустил освобождение женщин с несовершеннолетними детьми.
«Но в этом было отказано. Суд решил, что нет оснований менять меру пресечения. Хотя дети Гулиевой все еще живут в детском центре, хоть и ходят в школу», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.
Также допускается, что к февралю сторона обвинения может передать дело в суд и тогда станет известно, какие доказательства вины есть у гособвинителя. Сама Гулиева до сих пор отрицает причастность к истязанию детей, женщина признает, что повышала на них голос, но говорит о том, что более того над детьми она не издевалась.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что по делу Алисы Гулиевой в ходе следствия проводилась психиатрическая экспертиза в Тюмени. Однако после этого ее направили в стационар психиатрической клиники в Москве.