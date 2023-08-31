Скандальную тюменскую стримершу «Жади» увезли в психиатрическую лечебницу

Напомним, что стримершу арестовали после распространения видеозаписи, на которой она говорит своему сыну, что «убьет его и закопает». 32-летней женщине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ — «Истязание». Расследование дела взял на личный контроль Бастрыкин. Сейчас двое детей «Жади» размещены в социально-реабилитационном центре. Одному из них 4 года, второму — 12.