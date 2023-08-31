Скандальную тюменскую стримершу «Жади» увезли в психиатрическую лечебницу

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Источник редакции, близкий к семье «Жади» рассказал, что в ходе следствия по делу женщины, она прошла психиатрическую экспертизу в Тюмени. Однако после этого ее направили в стационар психиатрической клиники в Москве. Сообщается, что это необходимо для проведения более полной диагностики.
«Такое часто применяется в практике, если тут на осмотре врач не уверен в состоянии человека или возникают еще какие-либо сомнения, то его направляют в стационар, чтобы понаблюдать за состоянием в других условиях», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.
Также стало известно, что старший сын женщины, по словам инсайдера, сам предложил матери вести стримы, чтобы таким образом зарабатывать деньги. Однако до сих пор неизвестно, был ли случай, ставший основанием для задержания «Жади» постановочным или реальным.
Напомним, что стримершу арестовали после распространения видеозаписи, на которой она говорит своему сыну, что «убьет его и закопает». 32-летней женщине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ — «Истязание». Расследование дела взял на личный контроль Бастрыкин. Сейчас двое детей «Жади» размещены в социально-реабилитационном центре. Одному из них 4 года, второму — 12.
Ранее «Наш город» рассказывал о подробностях другого громкого тюменского дела с полком ДПС, сотрудники которого избивали тюменцев и смогли избежать тюрьмы.