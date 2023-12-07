Скандальная тюменская блогерша Жади пожаловалась на ухудшение здоровья

Защитник Алисы Гулиевой, которая стала широко известна, как стримерша Жади, считает, что женщину можно отправить под домашний арест, так как ранее она не была судима и по месту жительства характеризуется исключительно положительно. К тому же недавно у нее ухудшилось состояние здоровья, у женщины появились сильные боли в голове и проблемы с щитовидной железой.