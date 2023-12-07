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Скандальная тюменская блогерша Жади пожаловалась на ухудшение здоровья

Скандальная тюменская блогерша Жади пожаловалась на ухудшение здоровья

7 декабря 2023, 07:58
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
Женщине предстоит встретить Новый год в изоляторе, однако она уже сейчас сообщает об ухудшении самочувствия. Тюменку, по ее же словам, подкосило содержание в СИЗО и этапирование в Москву.

Защитник Алисы Гулиевой, которая стала широко известна, как стримерша Жади, считает, что женщину можно отправить под домашний арест, так как ранее она не была судима и по месту жительства характеризуется исключительно положительно. К тому же недавно у нее ухудшилось состояние здоровья, у женщины появились сильные боли в голове и проблемы с щитовидной железой.

«Она говорит, что это из-за этапа и условий СИЗО, что неудивительно. Ей дают в изоляторе таблетки, но те не помогают. Сторона защиты не понимает почему нельзя отпустить женщину домой. К тому же недавно даже президент РФ Владимир Путин допустил, что „некоторые категории женщин“, отбывающих наказание, можно амнистировать», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.

Напомним, что Гулиеву обвиняют в истязании двоих сыновей. Момент, как женщина кричит и угрожает своему ребенку был зафиксирован на стриме обвиняемой. Однако Жади отрицает, что истязала детей, она говорит, что лишь кричала на них, что не соответствует составу уголовного преступления.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в поле зрения социальных служб попал другой тюменский блогер — мужчина давал младенцу сосать грудь. Видео возмутили горожан, тюменцы обратились в органы опеки.

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