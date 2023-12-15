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После заявления Путина скандальную тюменскую стримершу могут выпустить на свободу

После заявления Путина скандальную тюменскую стримершу могут выпустить на свободу

15 декабря 2023, 08:12
Фото: 1MI
После заявления Путина скандальную тюменскую стримершу могут выпустить на свободу
Алиса Гулиева, также известная, как тюменская стримерша «Жади», которую обвиняют в истязании своих детей, может выйти из СИЗО. Одним из оснований для этого, вероятно, послужит заявление президента РФ Владимира Путина.
Сюжет
Дети

Как сообщил «Нашему городу» собственный источник, защитник Гулиевой написал апелляционную жалобу, чтобы оспорить продление серы пресечения в виде заключения женщины в СИЗО. Основанием для апелляции послужило ухудшение здоровья стримерши и недавнее заявление президента РФ Владимира Путина, которое качалось амнистии для женщин.

Речь идет об ответе президента на просьбу члена СПЧ Евы Меркачевой помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления.

«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — ответил Путин.

С учетом этого заявления защитник Гулиевой и составлял апелляционную жалобу, в которой указал, что состояние здоровья обвиняемой ухудшается, а также у нее есть двое несовершеннолетних детей.

«Президент сказал, что освобождение женщин основывается на принципах гуманизма. Это защитник также указал в апелляции. Стоит сказать о том, что сейчас у Алисы имеются проблемы с щитовидной железой, также у нее постоянно болит голова, а таблетки, которые ей выдают — не помогают», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.

Об итогах рассмотрения апелляции будет известно на следующей недели после рассмотрения этого заявление в суде.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Владимир Путин пообещал подумать над расширением двухполосного участка дороги трассы Тюмень — Омск — Новосибирск.

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