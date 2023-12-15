После заявления Путина скандальную тюменскую стримершу могут выпустить на свободу

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Как сообщил «Нашему городу» собственный источник, защитник Гулиевой написал апелляционную жалобу, чтобы оспорить продление серы пресечения в виде заключения женщины в СИЗО. Основанием для апелляции послужило ухудшение здоровья стримерши и недавнее заявление президента РФ Владимира Путина, которое качалось амнистии для женщин.
Речь идет об ответе президента на просьбу члена СПЧ Евы Меркачевой помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления.
«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — ответил Путин.
С учетом этого заявления защитник Гулиевой и составлял апелляционную жалобу, в которой указал, что состояние здоровья обвиняемой ухудшается, а также у нее есть двое несовершеннолетних детей.
«Президент сказал, что освобождение женщин основывается на принципах гуманизма. Это защитник также указал в апелляции. Стоит сказать о том, что сейчас у Алисы имеются проблемы с щитовидной железой, также у нее постоянно болит голова, а таблетки, которые ей выдают — не помогают», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.
Об итогах рассмотрения апелляции будет известно на следующей недели после рассмотрения этого заявление в суде.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Владимир Путин пообещал подумать над расширением двухполосного участка дороги трассы Тюмень — Омск — Новосибирск.