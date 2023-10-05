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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

Тюменской скандальной стримерше Жади продлят меру пресечения в психбольнице.

Тюменской скандальной стримерше Жади продлят меру пресечения в психбольнице

5 октября 2023, 06:02
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
Тюменской скандальной стримерше Жади продлят меру пресечения в психбольнице.

Тюменской скандальной стримерше Жади продлят меру пресечения в психбольнице

По решению суда тюменская стримерша «Жади», которую обвиняют в истязании своих сыновей, была направлена в Москву в психиатрическую клинику. Однако уже завтра ей должны продлить меру пресечения. Смогут ли врачи обеспечить присутствие женщины на заседании?
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Дети

Для прохождения более полной психиатрической экспертизы тюменскую стримершу направили в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского», где специалисты оценят состояние женщины, что в последующем может сыграть значимую роль в рассмотрении этого скандального дела.

Однако срок заключения под стражу в рамках меры пресечения уже подошел к концу, а для того, чтобы продлить арест необходимо провести судебное заседание, где обвиняемая должна присутствовать.

«Изначально предлагали провести заседание без нее, но адвокат был решительно против. Он убежден, что арест в СИЗО для ранее не судимой женщины по такому спорному делу вполне можно заменить на домашний арест. А потому он добился организации связи с женщиной по ВКС, однако есть опасения, что с этим могут возникнуть проблемы», — рассказал «Нашему городу» собственный источник близко знакомый с ситуаций.

Сторона защиты стримерши опасается, что присутствие женщины могут не обеспечить, так как сейчас она проходит диагностику в клинике и не может покинуть свою палату.

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Ранее «Наш город» рассуждал о деле стримерши Жади, ведь ее агрессивное поведение на стриме могло быть постановочным. К тому же, по информации источников издания, идею с выходом в прямой эфир женщине подсказал один из ее сыновей.

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