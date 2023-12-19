«Сделка, новые статьи и пожизненное»: новый поворот наметился в «Тюменском деле»

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В финальной редакции обвинения фигуранты дела обнаружили 2 новых статьи. Теперь всем вменяют также изготовление взрывчатки группой лиц (часть 3 статьи 223.1 УК РФ), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а также незаконное хранение взрывчатки в составе организованной группы (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), за что также предусмотрен срок до 15 лет.
«Теперь, ответственность за самодельное взрывное устройство, найденное у Кирилла Брика и Дениза Айдына, понесут и остальные фигуранты дела. Как именно это объясняет следствие — неизвестно, но формулировка „в составе организованной преступной группы“ указывает на то, что следствие считает действия Брика и Айдына согласованными с другими фигурантами. Статьи об „организации и участии в террористическом сообществе“ (статья 205.4 УК РФ) и „приготовлении к террористическому акту“ (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ) также остались в обвинении», — сообщил «Нашему городу» собственный источник, знакомый с ситуацией.
Теперь всем фигурантам «Тюменского дела» грозит около 15 лет тюрьмы, причем для Никиты Олейника, которого следствие считает организатором террористического сообщества, заключение в тюрьме может стать пожизненным. Неизвестен лишь перечень статей и срок, который получит тюменский фигурант дела Кирилл Брик. Источники редакции сообщают, что он пошел на сделку со следствием.
«Он сначала, как и все, топил за правду, за то, что их пытали. Но потом скорее всего испугался и поверил следователям, которые грозились всех засадить. Он давно отказался от поддержки инициативной группы и не стал пользоваться услугами нанятого друзьями адвоката. Сейчас он говорит о том, что признает вину, но товарищи фигурантов уверены в том, что его силой и запугиванием заставили это сделать», — говорит инсайдер.
Примечательно, что заседания о продлении серы пресечения для Брика долгое время проходили отдельно для остальных. Также другие обвиняемые рассказывали о том, что и им предлагали заключить доследственное соглашение.
«Если бы я согласился, то, сказали, что списали бы половину срока. Но, разумеется, я отказался», — говорил Никита Олейник.
Но на одном из заседаний Кирилл все же появился вместе со всеми, тогда его адвокат, нанятый родителями, заявил, что его подзащитный вину признает в полном объеме, а сам Кирилл, когда ему дали слово, сказал, что понимает длительность срока, который ему светит, а потому хотел бы съездить домой, чтобы на время следствия помогать маме, бабушке и дедушке. Однако в разговоре с корреспондентом «Нашего города» Брик не стал прямо отвечать на вопрос о давлении при даче признательных показаний.
«По этому поводу комментариев никаких пока не могу давать. Сейчас следствие… Ничего конкретного не могу сказать, чтобы себе не навредить», — сказал Кирилл.
По словам тюменского адвоката Павла Руснакова, зачастую при рассмотрении дел, касающихся группы лиц, при получении признательных показаний от одного из фигурантов, все остальные гарантировано получают срок.
«Тому, кто пошел на сделку срок уменьшают, а остальные получают по полной. Показания одного из фигурантом серьезное доказательство, вокруг которого и может быть построено все обвинение», — говорит адвокат.
Фигурантам дела кажется удивительным появление статьи, говорящей о том, что взрывчатку ребята создавали совместно. Ведь, во-первых, они жили на момент изъятия устройства в разных городах, а, во-вторых, Дениз Айдын уже рассказывал о том, как у них вообще появилось это орудие.
«У меня был просто мальчишеский интерес, хотел посмотреть, как это работает, собрал сам из петард и подручных материалов, вот и все. Я не хотел кому-то навредить, просто баловство такое. Неподходящее время выбрал. Не делайте взрывчатку никогда, ребята», — сказал Дениз в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
В ходе заседания Айдын также напомнил, что признательные показания по обвинению в участии в террористическом сообществе он подписал под пытками, однако он готов понести наказание за изготовление «взрывчатки».
Хоть адвокатам фигурантов дела пришлось подписать подписки о неразглашении материалов дела, в суде они активно говорят о своей позиции и считают обвинение необоснованным.
«Если говорить просто человеческим языком, то два молодых человека решили побаловаться, в интернете прочитали, как производятся взрывчатые вещества, их задержали сотрудники полиции. На этом можно было остановиться и вменить те деяния, которые они совершили. Но наши доблестные правоохранители решили раздуть эту ситуацию и возбудиться в иных составах, особо тяжких, в которых сложно доказать вину», — уверен адвокат Андрей Плотников, адвокат Никиты Олейника.
Сейчас юристы и адвокаты предполагают, что приговор для всех ребят уже «подписан», из-за того, что один из обвиняемых пошел на сделку, доказать невиновность остальных фигурантов будет практически невозможно.
«Один из них, возможно, дал показания против других и этим могут парировать все аргументы стороны защиты», — говорит адвокат Руснаков.
А юрист Павел Шадрин подчеркивает, что оправдательный приговор в это деле практически невозможен, так как в России оправдывают лишь 0,33% обвиняемых по уголовным делам. А с учетом показаний Брика, наказания для фигурантов могут быть весьма жесткими.