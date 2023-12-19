«Сделка, новые статьи и пожизненное»: новый поворот наметился в «Тюменском деле»

Но на одном из заседаний Кирилл все же появился вместе со всеми, тогда его адвокат, нанятый родителями, заявил, что его подзащитный вину признает в полном объеме, а сам Кирилл, когда ему дали слово, сказал, что понимает длительность срока, который ему светит, а потому хотел бы съездить домой, чтобы на время следствия помогать маме, бабушке и дедушке. Однако в разговоре с корреспондентом «Нашего города» Брик не стал прямо отвечать на вопрос о давлении при даче признательных показаний.