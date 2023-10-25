Суд отказался возбуждать дело о пытках по заявлению фигуранта «Тюменского дела».

Posted 25 октября, 09:31
Published 25 октября, 09:31
Modified 25 октября, 09:33
Updated 25 октября, 09:33
Несмотря на то, что областной суд отказал в изменении решения районного суда, адвокат намерен обращаться выше и добиваться возбуждения дела. Также недавно к делу подключился и известный московский адвокат Максим Калинов, которому также известно о пытках, которым подвергся Дениз.
«Из адвокатского опроса Дениза следует, что его раздели догола посадили на корточки, поставили на голову ботинок, предупредив, что если ботинок упадёт, то его изнасилуют ножкой от табуретки», — рассказал «Нашему городу» собственный источник, знакомый с ситуацией.
Из 6 фигурантов дела сейчас пятеро на каждом судебном заседании напоминают о том, что признательные показания они дали под пытками. Однако на данный момент возбуждено лишь одно уголовное дело — по заявлению Юрия Незнамова. Парень рассказал, что его пытали всю ночь и били током. Причем в районном суде Юрию отказали в возбуждении дела. Лишь позже он с адвокатом в Тюменском областном суде смог доказать, что дело о пытках было закрыто неправомерно. А потому заявление парня о «выбивании признательных показаний» будут рассматривать заново.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что проблема пыток в Тюменской области встала особенно остро. Тюменцы регулярно стали обращаться в Генеральную прокуратуру с просьбами провести проверку. Так на днях в Москву ездил член ОНК Тюмени Виктор Нестерук, который также сообщил о массовых пытках в регионе.