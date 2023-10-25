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Posted 25 октября, 09:31

Published 25 октября, 09:31

Modified 25 октября, 09:33

Updated 25 октября, 09:33

Суд отказался возбуждать дело о пытках по заявлению фигуранта «Тюменского дела».

Суд отказался возбуждать дело о пытках по заявлению фигуранта «Тюменского дела»

25 октября 2023, 09:31
Фото: nashgorod.ru
Суд отказался возбуждать дело о пытках по заявлению фигуранта «Тюменского дела».
Тюменский областной суд не удовлетворил апелляцию одного из адвокатов Дениза Айдына. Защитник Халит Ниязов пытался оспорить отказ нижестоящего суда в возбуждении дела о пытках.

Несмотря на то, что областной суд отказал в изменении решения районного суда, адвокат намерен обращаться выше и добиваться возбуждения дела. Также недавно к делу подключился и известный московский адвокат Максим Калинов, которому также известно о пытках, которым подвергся Дениз.

«Из адвокатского опроса Дениза следует, что его раздели догола посадили на корточки, поставили на голову ботинок, предупредив, что если ботинок упадёт, то его изнасилуют ножкой от табуретки», — рассказал «Нашему городу» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Из 6 фигурантов дела сейчас пятеро на каждом судебном заседании напоминают о том, что признательные показания они дали под пытками. Однако на данный момент возбуждено лишь одно уголовное дело — по заявлению Юрия Незнамова. Парень рассказал, что его пытали всю ночь и били током. Причем в районном суде Юрию отказали в возбуждении дела. Лишь позже он с адвокатом в Тюменском областном суде смог доказать, что дело о пытках было закрыто неправомерно. А потому заявление парня о «выбивании признательных показаний» будут рассматривать заново.

«Ток по коже»: в Тюмени ждут проверку из Генпрокуратуры из-за массовых жалоб на пытки
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что проблема пыток в Тюменской области встала особенно остро. Тюменцы регулярно стали обращаться в Генеральную прокуратуру с просьбами провести проверку. Так на днях в Москву ездил член ОНК Тюмени Виктор Нестерук, который также сообщил о массовых пытках в регионе.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Пытки#Алиса Вернер
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