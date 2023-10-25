Суд отказался возбуждать дело о пытках по заявлению фигуранта «Тюменского дела».

Из 6 фигурантов дела сейчас пятеро на каждом судебном заседании напоминают о том, что признательные показания они дали под пытками. Однако на данный момент возбуждено лишь одно уголовное дело — по заявлению Юрия Незнамова. Парень рассказал, что его пытали всю ночь и били током. Причем в районном суде Юрию отказали в возбуждении дела. Лишь позже он с адвокатом в Тюменском областном суде смог доказать, что дело о пытках было закрыто неправомерно. А потому заявление парня о «выбивании признательных показаний» будут рассматривать заново.