«Теряем право на защиту?»: правозащитники рассказали о росте давления на адвокатов

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
В расследовании любого дела и при его рассмотрении в суде только адвокатура является независимой от государства стороной. Причем гарантии этой независимости прописаны в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
«Зачастую позиция адвокатов заключается в том, что они не идут на поводу у следствия, осуществляют защиту и имеют принципиальную позицию, что, конечно, правоохранителям не нравится, несмотря на то, что все это делается законным путем», — говорит тюменский адвокат Павел Руснаков.
К тому же чаще всего именно адвокаты работают со СМИ и рассказывают о тонкостях резонансных процессов. Так при расследовании «Тюменского дела» адвокаты фигурантов в первые месяцы активно общались с журналистами и рассказывали о том, что их подзащитных пытали, чтобы выбить признательные показания. Однако после этого многим защитникам направили подписку о неразглашении, которую необходимо было подписать.
В тюменском адвокатском сообществе отмечают, что подписывать подобные документы стали просить все чаще, так как этот документ запрещает защитнику рассказывать о ходе следствия по делу, в котором он участвует.
Также защитники часто сталкиваются с негативом и агрессией со стороны обвинения, адвокаты говорят о том, что в их сторону госслужащие допускают некорректные выражения и позволяют себе недопустимые действия. Так недавно в «Центре Э» местный сотрудник матом послал адвоката Федора Акчермышева за то, что тот присел на диван.
«Полицейский резко отреагировал на это, сказав, что не надо на его диване сидеть. Но адвокат подчеркнул, что диван — это государственное имущество. Тогда полицейский разозлился еще сильнее и сказал: „это ты мне его что ли покупал?“. После этого Федор попросил сотрудника обращаться к нему на „вы“, на что услышал ответ: „а мне какая разница, „ты“ или „вы“. Захочу — буду „тыкать“. Ты кто *****, давай ***** отдыхай… Пошëл отсюда, потом поговорим с тобой отдельно», — рассказывает источник.
Жалобы на данный эпизод написаны в соответствующие инстанции, однако в адвокатском сообществе региона отмечают, что после подобного силовиков редко привлекают к ответственности.
«В Российской Федерации есть инициативные группы, выступающие против давления на адвокатов, в их инструментарии также законные способы, они пишут жалобы, возбуждают уголовные дела или административные», — говорит о методах борьбы с давлением адвокат Руснаков.
Однако, как говорят адвокаты, помимо подписок о неразглашении и поведении силовиков, порою адвокаты, выступающие в резонансных и политических процессах, вовсе оказываются вынужденными уехать из России.
По словам адвоката Руснакова, ситуация с давлением начала обострятся после ряда резонансных дел, включающих обвинение журналисты Ивана Голунова и известного политика, который сейчас отбывает срок в тюрьме.
В Тюменской области тоже был случай, когда адвокат уехал из России и заявил, что был вынужден это сделать из-за давления. Это касается одного из адвокатов Виталия Бережного, Елены Шиховой. Она рассказала, что на протяжении нескольких месяцев работы по резонансному уголовному делу в её адрес поступали недвусмысленные угрозы от силовиков. Один из следователей после отказа Елены явиться на «беседу», настоятельно порекомендовал ей начать беспокоиться за себя.
«Следственно-судебная система в нашем городе находится в круговой поруке и занимается поиском „законных“ способов прекратить мое участие, как неугодное, в защите Бережного. Я не придумываю доводы или аргументы. Дело Бережного сфальсифицировано по большей своей части. Когда объектом проверки оказался уже руководитель СУ СК России по Тюменской области из-за неэффективной организации поисковых мероприятий, „офицеры“ уже не видели выхода, как любой ценой назначить „убийцу““, написала Елена Шихова в жалобе на действия силовиков.
Адвокатское сообщество Тюменской области и сообщество по всей России беспокоятся о том, что сейчас у адвокатов, имеющих принципиальную позицию, в полной мере реализующих свои права, могут возникнуть такие же проблемы.
Совсем недавно прогремело несколько скандалов, связанных с арестами и обвинениями адвокатов. Одним из них стало обвинение Алексея Ландина, защитника украинских военнопленных, гражданских заложников, других политзаключенных. Его обвиняют в «распространении экстремистской символики», источник редакции рассказал, что одним из поводов для обвинения стал репост в социальной сети, датированный 2018 годом.
Также недавно арестовали екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова, он пробыл 5 суток под арестом из-за того, что на сайте «Правозащитники Урала», к которому он имеет отношение, была возможность поделиться новостью в запрещенной социальной сети.
Отмечалось что принципиальные адвокаты могут попасть по давление, но кто тогда будет защищать обвиняемых если эта профессия измельчает? Один из тюменских адвокатов на анонимных условиях рассказал, что некоторые защитники все же нарушают закон об адвокатской деятельности и идут на поводу у обвинения. Известно, что таких адвокатов было много в 90-х годах. Однако до сих пор, по мнению тюменского юриста Романа Матвеева, не появилось способов привлечь нечистого на руку защитника к ответственности.
«Скажу сразу, что большинство адвокатов в Тюмени — профессионалы своего дела, которые горят своей профессией и их ценят в других регионах наравне с московскими специалистами. Однако бывают единичные случаи, когда адвокат решает пойти на взятку и строить работу таким образом», — говорит Матвеев.
Инсайдер редакции также объяснил, что такие адвокаты часто работают на «теневом» рынке. Они торгуют закрытием дел и их возбуждением. Так, в Тюменской области стоимость закрытия уголовного дела, якобы, колеблется от 5 до 25 миллионов рублей, возбуждение — от 1 до 5 миллионов.
Матвеев подчеркивает, что полицию здесь также винить не стоит, у органов налажен порядок работы по мониторингу за взятками, однако адвокаты-взяточники также знают о том, как работают органы и как обойти систему.
«Сейчас невозможно такого человека привлечь к ответственности и это большая проблема», — уверен Матвеев.
На череду арестов правозащитников уже отреагировало российское адвокатское сообщество, оно обратилось к Федеральной палате адвокатов Российской Федерации, адвокатским палатам субъектов Российской Федерации и общественным объединениям адвокатов, с призывом провести «предупредительную акцию» и прекратить участие в процессуальных действиях всех видов судопроизводства, чтобы покончить с дискриминацией и преследованием со стороны правоохранительных органов.
«Сегодня адвокаты в России вынуждены осуществлять профессиональную деятельность в обстановке страха за жизнь и здоровье себя и своих близких, страха произвольного лишения свободы, систематического воспрепятствования адвокатской деятельности и безнаказанного вмешательства в нее, в атмосфере насилия и пыток, устрашения, прямых угроз свободе, здоровью и жизни», — говорится в обращении.
По мнению тюменского адвоката Руснакова, метод борьбы с давлением один — жалобы и возбуждение уголовных дел при совершении противоправных действий. Однако, как рассказал «Нашему городу» собственный источник в силовых структурах, такие жалобы часто не заканчиваются арестом или наказанием для силовиков.
«Доказать угрозу или давление — это в любом случае сложный процесс. Тут проводится лингвистическая экспертиза, которую обычно курируют специалисты силовых ведомств. На вскидку могу сказать, что их 10 жалоб на действие силовика, только одна с весомыми аргументами может привести к наказанию», — говорит инсайдер.
Однако сейчас, а защитников обвиняемых в преступлениях есть только два инструмента для защиты своих прав — юридический, включающий жалобы и заявления в соответствующие инстанции, а также социальный — рассказ о проблеме в СМИ и поднятие общественного резонанса вокруг сложившейся ситуации. Ведь процент оправдательных приговоров, который не дотягивает даже до половины одного процента, говорит о том, что системе есть над чем работать. На данный момент, как говорят правозащитники, они сразу говорят клиенту о том, что вероятность оправдательного приговора крайне мала, даже если они нами на 100% уверены в невиновности своего подзащитного. И самим им приходится беспокоиться о том, чтобы не оказаться в соседней камере с клиентом.