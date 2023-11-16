«Теряем право на защиту?»: правозащитники рассказали о росте давления на адвокатов

Однако сейчас, а защитников обвиняемых в преступлениях есть только два инструмента для защиты своих прав — юридический, включающий жалобы и заявления в соответствующие инстанции, а также социальный — рассказ о проблеме в СМИ и поднятие общественного резонанса вокруг сложившейся ситуации. Ведь процент оправдательных приговоров, который не дотягивает даже до половины одного процента, говорит о том, что системе есть над чем работать. На данный момент, как говорят правозащитники, они сразу говорят клиенту о том, что вероятность оправдательного приговора крайне мала, даже если они нами на 100% уверены в невиновности своего подзащитного. И самим им приходится беспокоиться о том, чтобы не оказаться в соседней камере с клиентом.