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Дениз Айдын

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2024
Признания и реестр террористов: в окружном суде раскрыли детали «Тюменского дела»
10 октября, 09:34
Один против всех: осужденный фигурант «Тюменского дела» повлиял на общий приговор
27 мая, 09:46
«Тюменское дело» рассмотрят в военном суде Екатеринбурга в ближайшее время
18 апреля, 08:07
«Рассматривали мои интимные фото»: тюменка рассказала о пытках в отделении полиции
28 февраля, 07:15
Мать тюменского арестанта обратилась к 450 депутатам Государственной думы РФ
17 января, 08:10
2023
«Угрожали палкой в прямой кишке»: мать фигуранта «Тюменского дела» прошла полиграф
21 декабря 2023, 10:12
«Сделка, новые статьи и пожизненное»: новый поворот наметился в «Тюменском деле»
19 декабря 2023, 06:46
«Поедание фекалий, досудебное соглашение и пытки»: новые детали «Тюменского дела»
24 мая 2023, 15:35
«Оставить под стражей, следующий»: всех фигурантов «Тюменского дела» оставили в СИЗО
28 марта 2023, 06:59

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