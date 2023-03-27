nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Тюменскому антифашисту Кириллу Брику тайно продлили меру пресечения

27 марта 2023, 05:44
Фото: nashgorod.ru

Тюменский суд продлил меру пресечения фигуранту «Тюменского дела» Кириллу Брику

В пятницу, 24 марта, состоялось заседание по продлению меры пресечения. Брик проведет под стражей еще два месяца. Об этом «Нашему городу» сообщил собственный источник. Заседания по делам других фигурантов дела пройдет сегодня, 27 марта и завтра — 28 марта.
Сюжет
Суд

Меру пресечения Кириллу Брику продлили тайно. Наш источник сообщает, что под подпиской о невыезде парень остаться не может, он будет еще 2 месяца находиться под стражей.

Тюменцев Кирилла Брика и Дениза Айдына обвиняют в изготовлении взрывчатых веществ — 30 августа 2022 года их задержали у ТЭЦ-2.

История «Тюменского дела» началась с задержаний в Екатеринбурге, правоохранители провели обыски в квартирах Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова, следствие считает их участниками террористического сообщества.
В августе в Сургуте задержали — Никиту Олейника и Романа Паклина по аналогичному обвинению.

По версии следствия все шестеро фигурантов принадлежат к террористическому сообществу и придерживаются одной идеологии.

Всем фигурантам «Тюменского дела» продлили арест, но они благодарны за поддержку
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что адвокаты Фёдор Акчермышев и Владимир Лопарев дали подписку о неразглашении данных предварительного следствия уголовного дела против шестерых антифашистов.

#Алиса Вернер#Терроризм#Террористы#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменское дело#Тюменцы#Суд#Эксклюзив
Подпишитесь
Судью устранили, срок увеличили. Евгений Нигматуллин остается в СИЗО
Сегодня, 06:26
Боец ЧВК «Вагнер» из Ялуторовска погиб в Артемовске
Сегодня, 07:29
В Тюмени на улице Самарцева из окна дома выпала женщина
Сегодня, 03:25
«Высокие отношения»: на парковке тюменец избил женщину за испроченную машину
Сегодня, 01:29
Тюменские дети чуть не убили камнем женщину с младенцем в коляске
Сегодня, 01:33