Тюменскому антифашисту Кириллу Брику тайно продлили меру пресечения

Тюменский суд продлил меру пресечения фигуранту «Тюменского дела» Кириллу Брику

В пятницу, 24 марта, состоялось заседание по продлению меры пресечения. Брик проведет под стражей еще два месяца. Об этом «Нашему городу» сообщил собственный источник. Заседания по делам других фигурантов дела пройдет сегодня, 27 марта и завтра — 28 марта.

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