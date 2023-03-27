Тюменскому антифашисту Кириллу Брику тайно продлили меру пресечения

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Меру пресечения Кириллу Брику продлили тайно. Наш источник сообщает, что под подпиской о невыезде парень остаться не может, он будет еще 2 месяца находиться под стражей.
Тюменцев Кирилла Брика и Дениза Айдына обвиняют в изготовлении взрывчатых веществ — 30 августа 2022 года их задержали у ТЭЦ-2.
История «Тюменского дела» началась с задержаний в Екатеринбурге, правоохранители провели обыски в квартирах Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова, следствие считает их участниками террористического сообщества.
В августе в Сургуте задержали — Никиту Олейника и Романа Паклина по аналогичному обвинению.
По версии следствия все шестеро фигурантов принадлежат к террористическому сообществу и придерживаются одной идеологии.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что адвокаты Фёдор Акчермышев и Владимир Лопарев дали подписку о неразглашении данных предварительного следствия уголовного дела против шестерых антифашистов.