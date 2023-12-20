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В Тюмени возводят ледовый городок с драконами

В Тюмени мастера возводят ледовый городок с драконами

20 декабря 2023, 03:49
Фото: 1MI

В Тюмени возводят ледовый городок с драконами

В Тюмени на площади 400-летия города начало строительство ледового городка. Из карьера уже завезено около трех сотен ледовых плит — они предназначены для возведения восьми композиций.

По слова представителя подрядной организации, которая занимается строительством городка, в ближайшее время на площади появятся замок дракона высотой семь метров, входные группы с двумя драконами, герб Тюмени, две чаши-ловушки и т. д.

Главного «героя» ледового городка — металлического дракона в лапнике — привезут из Екатеринбурга.

По планам, ледовый городок будет достроен до 28 декабря. В этом году сроки возведения объекта были сдвинуты из аномальных морозов, стоявших в регионе полторы недели назад, пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 28 декабря на площади 400-летия города состоится торжественное открытие главной городской елки. Участие в празднике примут творческие коллективы города.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Строительство#Новости тюмени#Новый год#Ледовый городок
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