nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новый год

Выбрать дату
Октябрь
Дед Мороз «по вызову» подорожал в Тюмени
Новогодние услуги аниматоров в Тюмени в этом году подорожают на 1-1,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в агентстве по организации праздников.
7 октября, 08:12
Елка «Росводоканал Тюмень» украсит главную новогоднюю площадь Тюмени
1 октября, 07:31
Июль
Как тюменцы будут отдыхать в 2025 году?
Новогодние каникулы 2024–2025 году у тюменцев продлятся 11 дней. Отдыхать жители региона будут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Соответствующая информация указана в проекте постановления Министерства труда России о переносе выходных дней в 2025 году.
25 июля, 08:55
Февраль
Китайский Новый год 2024: когда, где и как встретить в Тюмени
10 февраля, 01:05
Январь
Тест «Отметим еще раз!»: знаете ли вы, как встречать старый Новый год
12 января, 06:40
Повеселиться и посмотреть. Тюменцы могут стать зрителями «Забега Снегурочек»
«Забег Снегурочек» пройдет 8 января на площади 400-летия Тюмени. Все желающие — жители и гости города — могут понаблюдать за необычным состязанием.
7 января, 15:42
В праздник Рождества тюменцев довезут бесплатно до дома
6 января, 04:44
«Выдохните и начните жить»: психолог рассказал, как правильно начать 2024 год
2 января, 02:00
«Ничего не пропадёт!»: тюменцам рассказали, как спасти «прошлогодние» салаты
1 января, 02:00
Декабрь 2023
Чтобы не было мучительно больно: методы борьбы с похмельем
31 декабря 2023, 02:05
В новогоднюю ночь в Тюмени резко похолодает
30 декабря 2023, 11:55
Как будут работать тюменские торговые центры и кинотеатры в новогодние каникулы?
В новогодние праздники торгово-развлекательные центры Тюмени будут работать по особому графику. 31 декабря у всех крупных торговых центров будет сокращенный день — до 20:00. 1 января большая часть ТЦ будет закрыта. Со 2 января магазины будут работать по обычному графику.
30 декабря 2023, 11:43
Как вернуть пропавшее новогоднее настроение?
В преддверии Нового года у многих людей исчезает праздничное настроение — сказывается усталость, накопившаяся за год, предновогодняя суета, необходимость «закрыть все дела».
30 декабря 2023, 08:04
Тест «Привет, 2024!»: знаете ли вы как нужно встречать год Дракона?
29 декабря 2023, 07:48
В Новый год без отравления: тюменцам назвали основные правила сервировки стола
Просто выставлять все тарелки и блюда на стол не стоит. Это может быть не только некрасиво, но и небезопасно.
28 декабря 2023, 07:24
«Они безумные!»: тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года
28 декабря 2023, 07:21
«Обойдемся без бантиков»: тюменцы пожаловались на стоимость упаковки подарков
27 декабря 2023, 09:10
Синоптики рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь в Тюмени
27 декабря 2023, 08:22
Будет весело: в новогоднюю ночь Тюмень накроет мощная магнитная буря
Сильнейшая магнитная буря обрушится на Тюменскую область в новогодние праздники. Геомагнитная активность начнет повышаться 31 декабря. В этот день эксперты прогнозируют магнитную бурю с силой ударов до 4 баллов.
27 декабря 2023, 07:38
«Акцент на глаза!»: визажист рассказал с каким макияжем стоит встречать год Дракона
27 декабря 2023, 01:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика