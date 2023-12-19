«Грядет кризис?»: какова истинная зарплата в Тюменской области и как на нее выжить

Важно понимать, что при подсчете средней зарплаты учитываются среднее арифметическое всех сумм, который получают в Тюменской области, а медианный показатель — это буквально средняя цифра между самой высокой и самой низкой. По словам социолога, именно он является наиболее объективным. Таким образом, медианная зарплата в Тюменской области составляет лишь 42 тысяч рублей. Это лишь на 2 тысячи выше прошлогоднего показателя.