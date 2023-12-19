«Грядет кризис?»: какова истинная зарплата в Тюменской области и как на нее выжить

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Несмотря на то, то ХМАО и ЯНАО входят в состав Тюменской области, при расчете средней зарплаты эти регионы стоит отделять из-за северных надбавок, которые существенно повышают этот показатель.
«Смотрите, у нас в Тюменской области вместе с ХМАО и ЯНАО средняя зарплата будет превышать 110 тысяч рублей точно. Хотя по факту в ЯНАО средний показатель — 145 тысяч рублей, в ХМАО — 105, а в Тюменской области без этих субъектов — всего 68 тысяч рублей, чувствуете разницу? При том и это не совсем реальный показатель», — рассказала «Нашему городу» социолог Наталья Девлешова.
Важно понимать, что при подсчете средней зарплаты учитываются среднее арифметическое всех сумм, который получают в Тюменской области, а медианный показатель — это буквально средняя цифра между самой высокой и самой низкой. По словам социолога, именно он является наиболее объективным. Таким образом, медианная зарплата в Тюменской области составляет лишь 42 тысяч рублей. Это лишь на 2 тысячи выше прошлогоднего показателя.
«Видите, как значительно меняются числа. По факту жителям области до зарплат в 100 тысяч и выше еще далеко, но в статистических расчетах чаще всего будут фигурировать именно средние, а не медианные показатели», — говорит эксперт.
Мы уже подсчитывали, что стоимость товаров, входящих в перечень еженедельного мониторинга, за год выросла на 1 180,3 рубля. Тогда как сумма, на которую товары стали дешевле равняется 290,62 рубля. А значит продовольственные товары в Тюменской области в сумме стали дороже на 889,68 рубля или 5,81%.
«Если так оценивать, то у нас медианная зарплата выросла на 4,76%, а стоимость необходимых товаров на 5,81%. Уже здесь очевидно, что жить людям становится сложнее. Это мы не учитываем процент закредитованности населения, который растет ежемесячно. У нас люди, в лучшем случае, по ипотеке платят около 25 тысяч рублей, вот и остается уже 17 тысяч на жизнь, этого категорически не хватает», — считает экономист Ирина Меняйлова.
Также, если учитывать, что по данным Росстата минимальный набор продуктов питания в Тюменской области стоит около 5 951 рубль, то даже минимальный набор продуктов тюменцы могут купить лишь 2,8 раза.
«Мы можем видеть, что жить людям со средним или, как вы сказали, медианным доходом приходится туго. Индексация оплаты труда у нас незначительная, а рост цен стремителен, поэтому разрыв и необходимость экономить растут с каждым месяцем, это говорит о падении общего уровня жизни», — считает финансовый аналитик Роман Жихарев.
Таким образом среднестатистический тюменец с ипотекой отдает из своих кровно заработанных 42 тысяч рублей 25 тысяч на ипотеку, остается — 17 тысяч рублей. Также он оплачивает услуги ЖКХ по среднему тарифу — (примерно 5 000 рублей) и дважды покупает продукты — остается 58 рублей! Вместе с тем в расчет не входит оплата ЖКХ, покупка сезонной одежды и расходы на лекарства по случаю болезни или необходимые для постоянного приема препараты.
«Люди сейчас вынуждены экономить на еде и выбирать менее качественные продукты, отказывать себе в покупке фруктов или рыбы, которая содержит необходимые для поддержания здоровья элементы. Поэтому у нас растут долги по кредитам, ипотеке, поэтому так популярны микрозаймы, людям жить не на что», — говорит социолог Девлешова.
В первую очередь, оценивая последствия усложнения жизни на фоне общего удорожания, эксперты говорят о проблемах демографии, которые сейчас особенно стоят в России. Сами тюменцы все чаще говорят о том, что они не заводят второго и третьего ребенка из-за нехватки денег.
«Вы знаете, сколько уходит на ребенка? У нас в городе нет молочной кухни, если своего молока у матери нет, то на смеси улетает по 5-7 тысяч рублей, а еще памперсы, лекарства, средства гигиены для ребенка и игрушки. Нам на это где деньги брать? И нас просят рожать больше детей, а что они есть будут?», — возмущается молодая тюменская мама Наталья Васина.
А потому многие тюменские пары хотят завести детей, но отказываются от этого, опасаясь, что не смогут прокормить ребенка. По мнению доктора экономических наук Леонида Вараксина, нынешняя ситуация в регионе напрямую провоцирует снижение рождаемости.
«Сейчас часто говорят о том, что люди, которые не заводят детей — эгоисты. Но, как показывает практика, эти люди зачастую особенно переживают за будущее потенциального ребенка и здраво оценивают свой доход. Испокон веков уровень рождаемости напрямую был связан с уровнем благополучия и дохода населения. Когда заработки не растут, а цены поднимаются, то не стоит удивляться снижению демографических показателей», — говорит доктор наук.
Так в 2022 году общий коэффициент рождаемости снизился по сравнению с предыдущим годом на 1,2% и составил 12,2. В прогнозе тюменских властей на будущее вновь ожидается снижение общего коэффициента рождаемости с 11,8 в 2024 году до 11,1 в 2026 году.
«Действительно, за 8 месяцев 2023 года в Тюмени появились на свет 8,5 тысяч малышей, хотя за предыдущие два года показатели рождаемости поднимались до 13 тысяч. В этом всего 5 тысяч пар вступили в брачный союз, а в прошлом году поженились 8 тысяч пар», — объяснила Ирина Казакевич, председатель комитета ЗАГС администрации Тюмени.
По мнению специалистов, ситуация, сложившаяся в регионе с ценами и зарплатами, влечет за собой целый ряд проблем. Экономист Вараксин выделил главные из них: из-за безденежья падает демография, высокие цены на образование и низкие зарплаты провоцируют снижение числа квалифицированных кадров, из-за вынужденной экономии на качественных продуктах люди чаще болеют и снижается продолжительность жизни. По мнению доктора наук все эти негативные тенденции уже намечены, что может говорить о грядущем кризисе.