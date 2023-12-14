«Жить стало дорого?»: как за год в Тюменской области изменились цены на товары

Проще говоря в прошлом году можно было на среднюю зарплату того времени купить 4 раза все товары из списка продуктов мониторинга. В этом году на нынешнюю среднюю зарплату можно купить 3,7 раза весь продовольственный пакет. Таким образом мы можем говорить о том, что жизнь в Тюменской области стала менее доступной.