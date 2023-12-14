«Жить стало дорого?»: как за год в Тюменской области изменились цены на товары

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Мы подсчитали, как изменились цены на самые необходимые потребительские товары, которые входят в перечень еженедельного мониторинга. Для удобства мы разделили их на блоки — «подорожало» и «стало дешевле», в каждой из которых мы подробно разберем каждый блок товаров и изменение цен на конкретные продукты.
И первым в блоке товаров выросших в цене — «мясо и рыба». Практически все продукты этой категории выросли в цене. Так килограмм говядины стал дороже на 6%, килограмм свинины — на 15,6%, а килограмм баранины — на 27,5%.
Курица тоже подорожала — на 20,8%, что повлекло за собой рост цен на фастфуд, в приготовлении которого используется куриное мясо. А потому в этом году заметно подорожала шаурма.
«В 2022 году мы закупали куриное мясо по цене за 230-280 рублей за килограмм, то в этом году уже за 370-430 рублей. Стоимость шаурмы за последнее время выросла со 190 до 220 рублей», — рассказал «Нашему Городу» владелец популярного в Тюмени кафе Manny`s kitchen.
В неприятную сторону изменилась и стоимость полуфабрикатов. Сосиски и сардельки стали дороже на 16,1%, вареная колбаса — на 3,1%. Также подорожала и рыба — на 12,4%.
В разделе «молочной продукции» пока подорожало только сливочное масло — на 3,7% и сухие молочные смеси для детского питания — на 9,9%.
Также, если рассматривать «товары для детей», то цены подскочили на овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 16,6% и 1,8% соответственно. Выросли в цене и пеленки — на 13%, а также подгузники — на 5,8%.
В разделе «овощи и фрукты» ситуация также изменилась в худшую сторону. Подорожали: капуста, свёкла, огурцы и помидоры — на 17,3%, 7,8%, 11,1% и 47,2% соответственно. Стоимость яблок и бананов выросла на 11,7% и 42,6%.
Отмечается рост и на другие категории продуктов, большой резонанс вызвал рост цен на яйца, их стоимость выросла на 27,5%. Эту ситуацию взял на контроль глава города Тюмени Раслан Кухарук.
«Мы сегодня этот вопрос по яйцам тоже взяли на мониторинг. У нас, в принципе, в Тюменской области птицефабрики расположены в непосредственной близости. Специально уточнил информацию сегодняшнего дня по тому мониторингу, который есть. Цена яиц действительно разнится: самая дешевая 74 или 76 рублей, самая дорогая — 200 с чем-то рублей за десяток яиц. Средняя цена выходит где-то 102-103 рубля», — сказал он.
Также в области подорожали сахар и соль — на 8,7% и 10,7%. Менее доступным стал хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 7,7%. Из круп пока подорожал только рис — на 9,2%.
В разделе «бытовой химии и личной гигиены» подскочила стоимость на мыло, зубную пасту и туалетную бумагу — на 20,4%, 7,3% и 3,9% соответственно.
Выросли цены и в аптеках. Подорожали: анальгин, комбинированные анальгетики, нимесулид, корвалол, левомеколь, аллохол и ренгалин. В среднем рост составил 29,2%. Стоит отметить, что ни один товар из перечня аптечных продуктов не стал доступнее. Специалисты связывают это с ростом цен на расходниками и проблемы и импортом.
«Цены выросли ровно также как и на другие товары в стране: продукты одежда, обувь, недвижимости и так далее. Закупочная стоимость также растет в пределах нормы, это закономерный процесс», — рассказывает владелица аптеки в Тюмени Евгения Мальцева.
Из мясных товаров доступнее стала лишь полукопченая и варено-копченая колбаса — на 3,5%.
Зато радует снижение пастеризованное и стерилизованное молоко — они стали дешевле на 6, 6% и 4,8%. Снизилась цена на масло и маргарин — на 2,5% и 0,9%. Дешевле также стали сметана, творог и сыр — на 6,9%, 1,6% и 5,3% соответственно.
Для любителей почаевничать тоже есть хорошие новости, чай и печенье за год стали дешевле на 1,2% и 3,3%. Дешевле стала мука — на 3,4%.
В разделе «крупы» подорожал лишь один товар, все остальные стали дешевле — это пшено, гречка, вермишель и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, их стоимость снизилась на 10,4%, 25,3%, 2,4% и 5,3% соответственно.
В разделе «фруктов и овощей» тоже произошли приятные изменения, стали доступнее только картофель, лук и морковь — на 21,6%, 11,9% и 9,8%.
Приятно изменились цены и на некоторые товары из раздела «бытовой химии и личной гигиены», дешевле стало хозяйственное мыло, стиральный порошок, шампунь, зубные щетки и прокладки — на 6%, 5,1%, 14,9%, 16,1% и 1,1% соответственно.
«Мы можем заметить, что у нас дешевеет то, что мы активно производим в регионе, не считая яиц, с ними история очень интересная. Это может говорить о том, что развитие сельского хозяйства позитивно влияет на ценообразование и делает жизнь жителей области доступнее. Если не допускать сценарий развернувшейся „яичной“ истории, то мы двигаемся в правильном направлении», — отметил экономист Павел Десятков.
Для того, чтобы узнать стала ли жизнь тюменцев проще или же им теперь придется больше экономить, важно также учесть изменение средней зарплаты, которая, составляет около 65 тысяч 499 рублей, это на 6,4% (или 9 тысяч 441 рубль) выше прошлогоднего показателя в 61 тысяч 307 рублей.
Однако в сумме подорожание товаров в регионе составило в денежном показателе составило 1 180,3 рубля. Тогда как сумма, на которую товары стали дешевле равняется 290,62 рубля. А значит продовольственные товары в Тюменской области в сумме стали дороже на 889,68 рубля или 5,81%.
Проще говоря в прошлом году можно было на среднюю зарплату того времени купить 4 раза все товары из списка продуктов мониторинга. В этом году на нынешнюю среднюю зарплату можно купить 3,7 раза весь продовольственный пакет. Таким образом мы можем говорить о том, что жизнь в Тюменской области стала менее доступной.
«Разумеется это заметно, при том здесь вы рассчитывали средние показатели, а не медианные, с ними разница стала бы больше. Опросы показывают, что жители региона чувствуют, что денег все чаще не хватает на нужные товары и на многом приходится экономить», — говорит социолог Наталья Девлешова.
По данным опросов около 40% тюменцев в этом году пришлось научиться больше экономить и отказываться от некоторых привычных товаров.