Снова вверх: что случилось с ценами в тюменских магазинах?

По сравнению с декабрем 2022 года, сахарный песок подорожал на 22,7%, мясо, в том числе и птица, на 13,2%, овощи и фрукты на 11,9%, куриные яйца на 11%, сливочное масло на 5%, колбасы и другие мясные продукты на 4%, рыбная продукция на 2,8%, хлеб и прочая выпечка на 2,5%.