Снова вверх: что случилось с ценами в тюменских магазинах?

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
По сравнению с декабрем 2022 года, сахарный песок подорожал на 22,7%, мясо, в том числе и птица, на 13,2%, овощи и фрукты на 11,9%, куриные яйца на 11%, сливочное масло на 5%, колбасы и другие мясные продукты на 4%, рыбная продукция на 2,8%, хлеб и прочая выпечка на 2,5%.
Некоторые товары наоборот подешевели. Так, макароны стали стоить дешевле на 6,7%, подсолнечное масло на 5,1%, молоко и молочная продукция на 3,1%, крупа и бобовые на 3%. Цены на алкоголь не изменились.
Среди непродовольственных товаров подорожали стройматериалы на 6,5%, медикаменты на 6%, табачные изделия на 5,7% и мебель на 5,3%. В данной категории подешевели трикотажные изделия на 14,9%, одежда и белье на 13,5%, обувь на 7,1%, парфюмерия и косметика на 5,1% и чистящие средства на 2,5%.
Также замечен рост стоимости некоторых видов услуг. Так, зарубежный туризм подорожал на 36,4%, услуги банков на 19,5%, ветклиник на 13,3%, медучреждений на 11,8%, образовательных учреждений на 9,4%, культурные мероприятия на 6,5%, а услуги пассажирского транспорта и гостиниц на 5,1%.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени подорожала шаурма. Рост цены владельцы торговых точек связывают с выросшими ценами на куриное мясо.