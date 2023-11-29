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Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

В Тюменьстате рассказали, как изменились цены в октябре

Снова вверх: что случилось с ценами в тюменских магазинах?

29 ноября 2023, 04:02
Фото: 1MI

В Тюменьстате рассказали, как изменились цены в октябре

В октябре цены на потребительские услуги в Тюменской области увеличились в среднем на 1,7%, цены на продовольственные товары повысились на 2,8%, а на непродовольственные понизились на 1,7%. Об этом стало известно из новой статистики Тюменьстата.

По сравнению с декабрем 2022 года, сахарный песок подорожал на 22,7%, мясо, в том числе и птица, на 13,2%, овощи и фрукты на 11,9%, куриные яйца на 11%, сливочное масло на 5%, колбасы и другие мясные продукты на 4%, рыбная продукция на 2,8%, хлеб и прочая выпечка на 2,5%.

Некоторые товары наоборот подешевели. Так, макароны стали стоить дешевле на 6,7%, подсолнечное масло на 5,1%, молоко и молочная продукция на 3,1%, крупа и бобовые на 3%. Цены на алкоголь не изменились.

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Среди непродовольственных товаров подорожали стройматериалы на 6,5%, медикаменты на 6%, табачные изделия на 5,7% и мебель на 5,3%. В данной категории подешевели трикотажные изделия на 14,9%, одежда и белье на 13,5%, обувь на 7,1%, парфюмерия и косметика на 5,1% и чистящие средства на 2,5%.

Также замечен рост стоимости некоторых видов услуг. Так, зарубежный туризм подорожал на 36,4%, услуги банков на 19,5%, ветклиник на 13,3%, медучреждений на 11,8%, образовательных учреждений на 9,4%, культурные мероприятия на 6,5%, а услуги пассажирского транспорта и гостиниц на 5,1%.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени подорожала шаурма. Рост цены владельцы торговых точек связывают с выросшими ценами на куриное мясо.

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