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Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

В Тюмени взлетели цены на овощи

В Тюмени взлетели цены на овощи

28 октября 2023, 04:10
Фото: 1MI
В Тюменской области за последнюю неделю существенно выросла стоимость свежих овощей — рост составил от 14 до 17%. Если еще неделю назад килограмм огурцов стоил 105 рублей, то сегодня уже 123, килограмм томатов подорожал со 144 до 165 рублей.

Такие данные предоставил Тюменьстат. Также на два рубля подорожал лук (до 34,79 рублей за килограмм), на 9 рублей выросла стоимость бананов — теперь килограмм экзотических фруктов продают за 143,48 рулей.

В тоже время снизились цены на картофель, морковь и свеклу — от 1 до 2 рублей. Стоимость капусты практически не изменилась. Яблоки подешевели на 9 рублей — килограмм этих фруктов сегодня стоит в пределах 121 рубля.

Что касается остальных продуктов, то яйца подорожали на 2 рубля — до 93,79 за десяток, также почти на два рубля увеличилась стоимость килограмма мяса птицы — сегодня в магазинах куриное мясо продают по 242 рубля за килограмм. Незначительно подешевела говядина (менее чем на 1 рубль), стоимость баранины снизилась на 9 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год стоимость куриных яиц увеличилась от 9 до 38 рублей. В частности, цена десятка яиц категории С 1 за последние 12 месяцев увеличилась с 77 рублей до 86-115 рублей.

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