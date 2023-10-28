В Тюмени взлетели цены на овощи

Что касается остальных продуктов, то яйца подорожали на 2 рубля — до 93,79 за десяток, также почти на два рубля увеличилась стоимость килограмма мяса птицы — сегодня в магазинах куриное мясо продают по 242 рубля за килограмм. Незначительно подешевела говядина (менее чем на 1 рубль), стоимость баранины снизилась на 9 рублей.