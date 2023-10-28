В Тюмени взлетели цены на овощи

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Такие данные предоставил Тюменьстат. Также на два рубля подорожал лук (до 34,79 рублей за килограмм), на 9 рублей выросла стоимость бананов — теперь килограмм экзотических фруктов продают за 143,48 рулей.
В тоже время снизились цены на картофель, морковь и свеклу — от 1 до 2 рублей. Стоимость капусты практически не изменилась. Яблоки подешевели на 9 рублей — килограмм этих фруктов сегодня стоит в пределах 121 рубля.
Что касается остальных продуктов, то яйца подорожали на 2 рубля — до 93,79 за десяток, также почти на два рубля увеличилась стоимость килограмма мяса птицы — сегодня в магазинах куриное мясо продают по 242 рубля за килограмм. Незначительно подешевела говядина (менее чем на 1 рубль), стоимость баранины снизилась на 9 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год стоимость куриных яиц увеличилась от 9 до 38 рублей. В частности, цена десятка яиц категории С 1 за последние 12 месяцев увеличилась с 77 рублей до 86-115 рублей.