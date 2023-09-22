«Трезвость дешевле»: в Тюмени рекордно выросли цены на алкоголь

Заметнее всего выросла стоимость шампанского и игристых вин. Так традиционное «Российское» шампанское в 2021 годе стоило 205 рублей, сейчас же стоимость бутылки возросла до 288 рублей. Выросли в цены и импортные вина, продукция марки «Les Grands Chais de France» подорожала на 34%. Подскочила цена также на настойки и ликеры. Так, товары бренда «Sorbet» подскочили в цене на 58%.