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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

В Тюмени отмечается рост цен на алкогольную продукцию

«Трезвость дешевле»: в Тюмени рекордно выросли цены на алкоголь

22 сентября 2023, 11:20
Фото: 1MI
В Тюмени отмечается рост цен на алкогольную продукцию

В Тюмени отмечается рост цен на алкогольную продукцию

Несмотря на то, что алкоголь стан на 2,2% дешевле с 2022 года на 2023, его стоимость по сравнению с 2021 годом выросла на 3,16%. Рассказываем, какие напитки значительнее всего выросли в цене.

Средняя стоимость алкогольной продукции в 2021 году составляла 209 рублей. К 2022 году ценник подскочил до 220 рублей. Нынешний год отличился снижением стоимости до 215 рублей за единицу товара, такие данные приводит сервис Продажи.рф.

Заметнее всего выросла стоимость шампанского и игристых вин. Так традиционное «Российское» шампанское в 2021 годе стоило 205 рублей, сейчас же стоимость бутылки возросла до 288 рублей. Выросли в цены и импортные вина, продукция марки «Les Grands Chais de France» подорожала на 34%. Подскочила цена также на настойки и ликеры. Так, товары бренда «Sorbet» подскочили в цене на 58%.

Тюменские бармены отмечают, что это удорожание существенно не сказалось на предпочтениях и выборе тюменцев.

«Кто покупал дорогой алкоголь — так и покупает, просто чуть дороже. Те, кто любит выпить что подешевле — берут самое дешевое, в этом плане ассортимент изменился немного, но цены не так сильно подскочили, поэтому снижения спроса мы не наблюдаем», — рассказала «Нашему городу» бармен Инна Горина.

Напомним, что выгоднее всего — отказаться от употребления алкогольных напитков. Так, прекратив выпивать в пятницу, можно сэкономить от 1000 до 9000 рублей.

Тюменские рестораны готовятся к повышению цен
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Ранее «Наш город» рассказывал о самых жутких происшествиях в тюменских барах. Все они произошли под влиянием алкоголя.

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