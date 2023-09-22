«Трезвость дешевле»: в Тюмени рекордно выросли цены на алкоголь

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Средняя стоимость алкогольной продукции в 2021 году составляла 209 рублей. К 2022 году ценник подскочил до 220 рублей. Нынешний год отличился снижением стоимости до 215 рублей за единицу товара, такие данные приводит сервис Продажи.рф.
Заметнее всего выросла стоимость шампанского и игристых вин. Так традиционное «Российское» шампанское в 2021 годе стоило 205 рублей, сейчас же стоимость бутылки возросла до 288 рублей. Выросли в цены и импортные вина, продукция марки «Les Grands Chais de France» подорожала на 34%. Подскочила цена также на настойки и ликеры. Так, товары бренда «Sorbet» подскочили в цене на 58%.
Тюменские бармены отмечают, что это удорожание существенно не сказалось на предпочтениях и выборе тюменцев.
«Кто покупал дорогой алкоголь — так и покупает, просто чуть дороже. Те, кто любит выпить что подешевле — берут самое дешевое, в этом плане ассортимент изменился немного, но цены не так сильно подскочили, поэтому снижения спроса мы не наблюдаем», — рассказала «Нашему городу» бармен Инна Горина.
Напомним, что выгоднее всего — отказаться от употребления алкогольных напитков. Так, прекратив выпивать в пятницу, можно сэкономить от 1000 до 9000 рублей.
Ранее «Наш город» рассказывал о самых жутких происшествиях в тюменских барах. Все они произошли под влиянием алкоголя.