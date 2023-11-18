В Тюмени цены на сахар взлетели на 22%, стоимость яиц достигла 99 рублей

Что касается непродовольственных товаров, то стройматериалы за год подорожали на 6,5%, лекарственные препараты на 6%, табачные изделия и мебель — на 5,7-5,3%. Наблюдалось снижение цен на трикотажные изделия (на 14,9%), одежду и бельё (на 13,5%), обувь (на 7,1%), парфюмерно-косметические товары (на 5,1%), моющие и чистящие средства (на 2,5%) и другие.