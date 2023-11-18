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В Тюмени назвали продукты, которые подорожали больше других

В Тюмени цены на сахар взлетели на 22%, стоимость яиц достигла 99 рублей

18 ноября 2023, 08:21
Фото: 1MI

В Тюмени назвали продукты, которые подорожали больше других

В Тюменской области за год стоимость продуктов выросла на 2,8%, тарифы и услуги подорожали на 5,4%. Среди продуктов питания наибольший рост цен продемонстрировал сахар — за год его стоимость увеличилась на 22,7%. Сегодня в среднем килограмм сахара продают за 74,67 рублей.

Кроме того, на 13,2% подорожало мясо, в том числе куриное — килограмм говядины теперь стоит 533 рубля, свинины — 333 рубля, баранины — 757 рублей, мясо птицы продают за 249 рублей за килограмм.

На 11%, по данным Тюменьстата, выросли цены на яйца — десяток теперь стоит 99,69 рублей (еще неделю назад 10 штук яиц были дешевле на 4 рубля), на 5% подорожало сливочное масло (817 рублей за килограмм). От 2,5 до 4% выросли цены на хлеб (83-90 рублей за килограмм), рыбу (272 рубля), колбасные изделия (488-621 рублей за килограмм).

Одновременно с этим подешевели макаронный изделия, подсолнечное масло, молоко, сыры, крупы — от 3 до 6,7%.

Что касается непродовольственных товаров, то стройматериалы за год подорожали на 6,5%, лекарственные препараты на 6%, табачные изделия и мебель — на 5,7-5,3%. Наблюдалось снижение цен на трикотажные изделия (на 14,9%), одежду и бельё (на 13,5%), обувь (на 7,1%), парфюмерно-косметические товары (на 5,1%), моющие и чистящие средства (на 2,5%) и другие.

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В сфере услуг наибольший рост цен продемонстрировали услуги зарубежного туризма (рост на 36,4%), банков (на 19,5%), ветеринарные (на 13,3%), медицинские (на 11,8%), образования (на 9,4%), санаторно-оздоровительные на 7,1%), организаций культуры (на 6,5%), телекоммуникационные (на 5,7%), услуги пассажирского транспорта, гостиниц и прочих мест проживания (на 5,1%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость водки за два последних года увеличилась на 13%. В 2021 году бутылка 40-градусного напитка стоила около 588 рублей, сегодня ее цена превышает 676 рублей.

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