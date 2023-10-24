«Рост стабильный»: в Тюменской области на 12% выросла стоимость борщевого набора

Традиционно в борщевой набор включают: картофель, белокочанную капусту, морковь, свёклу и репчатый лук. За год цены на все эти категории выросли. Если осенью 2022 года килограмм картофеля можно было купить за 27,49 рубля, то сейчас его стоимость достигла 28,12 рубля. Причем этот продукт подорожал меньше остальных. Так, морковь выросла в цене за год с 36,12 до 42,28 рубля. Капуста — с 23,13 до 27,35. Цены на свеклу и лук выросли на 3,46 и 4,47 рубля соответственно.