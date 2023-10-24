«Рост стабильный»: в Тюменской области на 12% выросла стоимость борщевого набора

Posted 24 октября, 08:05
Published 24 октября, 08:05
Modified Вчера, 08:22
Updated Вчера, 08:22
Традиционно в борщевой набор включают: картофель, белокочанную капусту, морковь, свёклу и репчатый лук. За год цены на все эти категории выросли. Если осенью 2022 года килограмм картофеля можно было купить за 27,49 рубля, то сейчас его стоимость достигла 28,12 рубля. Причем этот продукт подорожал меньше остальных. Так, морковь выросла в цене за год с 36,12 до 42,28 рубля. Капуста — с 23,13 до 27,35. Цены на свеклу и лук выросли на 3,46 и 4,47 рубля соответственно.
В сумме, стоимость борщевого набора подскочила на 18,94 рубля или 12%.
Если сравнивать цены на мясо, то можно заметить, что стоимость говядины выросла с 495,44 рубля за килограмм до 535,57. Свинина еще в 2022 году осенью стоила 302,43, а теперь уже 337,85, что говорит о росте стоимости на 11,5%. Охлажденную и мороженную курицу рост цен тоже не обошел стороной, цены на нее выросла на 29,66 рубля за год или 14,5%.
В среднем рост цен на мясо варьируется от 7 до 14,5%.
«Вероятнее всего цены еще вырастут к декабрю текущего года. Рынок до сих пор не до конца адаптировался к новым условиям игры с учетом всех санкций и требований. Закупка расходников сейчас требует значительно больших средств, а потому производители будут постепенно повышать прайс, чтобы отбить эти затраты», — полагает экономист Ирина Меняйлова
Причем цены на необходимые продукты растут последние 3 года года. Еще 2 года назад Минсельхоз России по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко предложил меры по снижению цен на овощи из «борщевого набора». Среди предложений — 14-процентное увеличение площади под выращивание овощей «борщевого набора» в следующие три года. Однако пока снижения цен так и не наблюдается.
«Продуктовый ритейл еще в 2022 году вырос относительно 2021 года, на этом сказалась продуктовая инфляция и переток покупателей из сегмента общественного питания — покупатели стали реже питаться вне дома, при этом у них осталась потребность „баловать“ себя, что выражается в спорадических покупках экзотических продуктов в традиционном ритейле», — рассказал «Нашему городу» Александр Лебедев, академический руководитель образовательной программы «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Для примера эксперт сообщил, что компания X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик», за девять месяцев 2022 года увеличила продажи на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 1,898 трлн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области подорожали яйца. С начала года стоимость яиц в средней увеличилась от 9 до 38 рублей. К примеру, если в январе цена десятка яиц 1 категории составляла 77 рублей, то сегодня уже 86-115 рублей. Стоимость отборных и вовсе достигла почти 120 рублей за десяток.