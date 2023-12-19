Куриные крылышки и «Майбах»: в сеть слили райдер тюменской блогерши Инстасамки

В интернете опубликовали райдер тюменской блогерши Инстасамки

Инстасамка и ее молодой человек Moneyken в среднем требуют за выступление пять миллионов рублей. Кроме оплаты за концерт, музыкантам нужно, чтобы организаторы в обязательном порядке соблюдали все пункты райдера, иначе им грозит крупный штраф.

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