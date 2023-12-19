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Published Сегодня, 08:29

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В интернете опубликовали райдер тюменской блогерши Инстасамки

Куриные крылышки и «Майбах»: в сеть слили райдер тюменской блогерши Инстасамки

19 декабря 2023, 08:29
Фото: Инстасамка / Телеграм

В интернете опубликовали райдер тюменской блогерши Инстасамки

Инстасамка и ее молодой человек Moneyken в среднем требуют за выступление пять миллионов рублей. Кроме оплаты за концерт, музыкантам нужно, чтобы организаторы в обязательном порядке соблюдали все пункты райдера, иначе им грозит крупный штраф.

Телеграм-канал BAZA опубликовал райдер певицы, из которого становится известно, что ей нужно для успешного проведения концерта.

Например, проживать Инстасамка согласна только в номере отеля класса люкс, причем жилье должно быть забронировано заранее, иначе организатору грозят 50 тысяч штрафа за каждые 10 минут ожидания певицы.

В номере обязательно должны быть игровая приставка, женские предметы гигиены, шампуни, бальзамы, зубная паста, в летнее время — солнцезащитный крем. Разумеется, премиум-класса.

Фото: BAZA / телеграм

К гримерке отдельные требования. Инстасамка предпочитает перекусить ножками и крылышками, приготовленными на гриле, картофельным пюре на кокосовом молоке, приготовленными на пару брокколи, орехами, чипсами, сыром, свежими ягодами, овощами и фруктами, а также роллами — как минимум 48 штук.

Из напитков тюменке нужны энергетики, матча на кокосовом молоке, яблочный сок, минеральная вода, и кофе без кофеина. Для всего этого, разумеется, нужен лед: с щипцами и принципиально из покупной воды.

За нарушение одного из пунктов организатору грозит крупный штраф — 500 тысяч рублей за каждое нарушение, а за несоблюдение сроков исполнения полагается еще и уплата неустойки в размере 1% от стоимости договора.

Ранее «Наш город» сообщал, что Инстасамка намеревается поставить себе памятник в Тобольске. Людей эта новость встревожила и они начали делиться предположениями, где его можно поставить.

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