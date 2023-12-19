Куриные крылышки и «Майбах»: в сеть слили райдер тюменской блогерши Инстасамки

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Телеграм-канал BAZA опубликовал райдер певицы, из которого становится известно, что ей нужно для успешного проведения концерта.
Например, проживать Инстасамка согласна только в номере отеля класса люкс, причем жилье должно быть забронировано заранее, иначе организатору грозят 50 тысяч штрафа за каждые 10 минут ожидания певицы.
В номере обязательно должны быть игровая приставка, женские предметы гигиены, шампуни, бальзамы, зубная паста, в летнее время — солнцезащитный крем. Разумеется, премиум-класса.
К гримерке отдельные требования. Инстасамка предпочитает перекусить ножками и крылышками, приготовленными на гриле, картофельным пюре на кокосовом молоке, приготовленными на пару брокколи, орехами, чипсами, сыром, свежими ягодами, овощами и фруктами, а также роллами — как минимум 48 штук.
Из напитков тюменке нужны энергетики, матча на кокосовом молоке, яблочный сок, минеральная вода, и кофе без кофеина. Для всего этого, разумеется, нужен лед: с щипцами и принципиально из покупной воды.
За нарушение одного из пунктов организатору грозит крупный штраф — 500 тысяч рублей за каждое нарушение, а за несоблюдение сроков исполнения полагается еще и уплата неустойки в размере 1% от стоимости договора.
Ранее «Наш город» сообщал, что Инстасамка намеревается поставить себе памятник в Тобольске. Людей эта новость встревожила и они начали делиться предположениями, где его можно поставить.