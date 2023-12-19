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В Тюменьстате назвали вакансии с самой низкой зарплатой

Стало известно, у кого в Тюменской области самая низкая зарплата

19 декабря 2023, 02:41
Фото: 1MI

В Тюменьстате назвали вакансии с самой низкой зарплатой

Тюменьстат назвал самые низкооплачиваемые в регионе профессии. У тюменцев, работающих в этих сферах, зарплата едва превышает 43 тысячи рублей.

По данным Тюменьстата, в Тюменской области самая низкая зарплата у представителей гостиничного бизнеса и общепита. Зарплата в этих сферах составила 33 496 рублей.

Небольшой заработок и у тех, кто оказывает административные и сопутствующие допуслуги: трудоустройство, аренда, обслуживание территорий. В данной сфере зарплата составляет 39 549 рублей.

На третьем месте рейтинга по скромности зарплаты — сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, а также охота. Зарплата представителей этой сферы составляет 43 046 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени зарплаты риэлторов за год выросли на 15%. На одного риэлтора приходится 7 тысяч объявлений о продаже квартир.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Зарплата#Зарплаты#Труд#Любовь Селезнева
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