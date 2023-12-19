Стало известно, у кого в Тюменской области самая низкая зарплата

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По данным Тюменьстата, в Тюменской области самая низкая зарплата у представителей гостиничного бизнеса и общепита. Зарплата в этих сферах составила 33 496 рублей.
Небольшой заработок и у тех, кто оказывает административные и сопутствующие допуслуги: трудоустройство, аренда, обслуживание территорий. В данной сфере зарплата составляет 39 549 рублей.
На третьем месте рейтинга по скромности зарплаты — сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, а также охота. Зарплата представителей этой сферы составляет 43 046 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени зарплаты риэлторов за год выросли на 15%. На одного риэлтора приходится 7 тысяч объявлений о продаже квартир.