У тюменских врачей перестали расти зарплаты

Размер заработка среднего персонала в тюменском регионе составляет 57,3 тысячи рублей. В среднем по России этот показатель не превышает 52,5 тысяч рублей. Среди регионов Уральского федерального округа по уровню зарплат среднего медперсонала Тюменская область находится на третьем месте — на первом ЯНАО (126 тысяч рублей), на втором Югра (86 тысяч рублей). В Свердловской, Челябинской и Курганской областях средний медперсонал зарабатывает 49,5-40,6 тысяч рублей.