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У тюменских врачей перестали расти зарплаты

У тюменских врачей перестали расти зарплаты

16 декабря 2023, 04:24
За последние три месяца уровень средней заработной платы медиков в Тюменской области не изменился и составляет 113,3 тысячи рублей. Такие данные предоставил Росстат по итогам мониторинга за 9 месяцев 2023 года.

В опубликованной информации указано, что в среднем по России средний заработок медиков составляет 106 тысяч рублей. Самые большие зарплаты получают медики Чукотского автономного округа (251 тысячу рублей), ЯНАО (246 тысяч рублей) и Магаданской области (207 тысяч рублей). Самые низкие — медики Северо-Кавказского автомномного округа (52-71 тысячи рублей).

Размер заработка среднего персонала в тюменском регионе составляет 57,3 тысячи рублей. В среднем по России этот показатель не превышает 52,5 тысяч рублей. Среди регионов Уральского федерального округа по уровню зарплат среднего медперсонала Тюменская область находится на третьем месте — на первом ЯНАО (126 тысяч рублей), на втором Югра (86 тысяч рублей). В Свердловской, Челябинской и Курганской областях средний медперсонал зарабатывает 49,5-40,6 тысяч рублей.

Размер заработка младшего медперсонала в Тюменской области в среднем составляет 55,7 тысяч рублей. Для сравнения, по России в среднем данный показатель не превышает 45,2 тысяч рублей.

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