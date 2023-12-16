У тюменских врачей перестали расти зарплаты

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В опубликованной информации указано, что в среднем по России средний заработок медиков составляет 106 тысяч рублей. Самые большие зарплаты получают медики Чукотского автономного округа (251 тысячу рублей), ЯНАО (246 тысяч рублей) и Магаданской области (207 тысяч рублей). Самые низкие — медики Северо-Кавказского автомномного округа (52-71 тысячи рублей).
Размер заработка среднего персонала в тюменском регионе составляет 57,3 тысячи рублей. В среднем по России этот показатель не превышает 52,5 тысяч рублей. Среди регионов Уральского федерального округа по уровню зарплат среднего медперсонала Тюменская область находится на третьем месте — на первом ЯНАО (126 тысяч рублей), на втором Югра (86 тысяч рублей). В Свердловской, Челябинской и Курганской областях средний медперсонал зарабатывает 49,5-40,6 тысяч рублей.
Размер заработка младшего медперсонала в Тюменской области в среднем составляет 55,7 тысяч рублей. Для сравнения, по России в среднем данный показатель не превышает 45,2 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам девяти месяцев этого года размер среднего заработка составил 67,9 тысяч рублей. За год зарплаты тюменцев выросли на 13,9%.