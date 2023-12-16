В Тюмени за год зарплаты риелторов выросли на 15%

По подсчетам экспертов, востребованность риелторов коррелирует с количеством предложений о продаже квартир: чем больше объявлений, тем выше спрос на специалистов в конкретном городе. Среди городов России в Тюмени наблюдаются максимальные показатели — в среднем на одного агента по недвижимости приходится 7,5 тысяч объявление о продаже жилья. На втором и третьем местах Санкт-Петербург и Новосибирск — 3,7 тысяч и 3,5 тысяч объявлений соответственно.