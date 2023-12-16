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В Тюмени на одного риелтора приходится 7 тысяч объявлений о продаже квартир

В Тюмени за год зарплаты риелторов выросли на 15%

16 декабря 2023, 07:45
Фото: 1MI

В Тюмени на одного риелтора приходится 7 тысяч объявлений о продаже квартир

В Тюмени вырос спрос на риелторов. По данным аналитиков «Авито Работы», за год число вакансий увеличилось более чем на 80%. В целом по России этот показатель вырос на 72%.

По подсчетам экспертов, востребованность риелторов коррелирует с количеством предложений о продаже квартир: чем больше объявлений, тем выше спрос на специалистов в конкретном городе. Среди городов России в Тюмени наблюдаются максимальные показатели — в среднем на одного агента по недвижимости приходится 7,5 тысяч объявление о продаже жилья. На втором и третьем местах Санкт-Петербург и Новосибирск — 3,7 тысяч и 3,5 тысяч объявлений соответственно.

Вместе с ростом востребованности риелторов увеличился и размер средней заработной платы — за год уровень заработка вырос на 15% до 116 тысяч рублей. В Тюмени средний заработок агентов по недвижимости составляет 107 тысяч рублей. Самые большие доходы имеют риелторы в Москве (154 тысячи рублей), Иркутске (138 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (137 тысяч рублей).

«Рост зарплат риелторов соразмерен увеличению цен на квартиры в России. Так как их заработок складывается из оклада и процента с продаж объектов. За последний год спрос на вторичном рынке жилья упал на 14%, но интерес к новостройкам вырос на 21%. Так что работы у риелторов сегодня хватает», — отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских врачей перестали расти зарплаты. Уровень доходом медиков по итогам 9 месяцев 2023 года остался аналогичным показателям по итогам первого полугодия и составил 113 тысяч рублей.

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