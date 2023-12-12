В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря

По данным аналитиков SuperJob, менеджеру по логистике в Тюмени готовы платить ежемесячно более 100 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы не менее одного года, наличие высшего образования. В должностные обязанности будет входить работа с входящим потоком заявок на перевозку (без поиска груза), а также организация грузоперевозок.