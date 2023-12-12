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В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря

В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря

12 декабря 2023, 07:41
Фото: 1MI
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря с заработной платой более 100 тысяч рублей. В перечень вошли менеджеры по логистике, менеджеры по продажам и менеджеры бизнес-направления.

По данным аналитиков SuperJob, менеджеру по логистике в Тюмени готовы платить ежемесячно более 100 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы не менее одного года, наличие высшего образования. В должностные обязанности будет входить работа с входящим потоком заявок на перевозку (без поиска груза), а также организация грузоперевозок.

На втором месте по уровню заработной платы находится вакансия менеджера по продажам с заработной платой 100 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы, водительские права категории В и высшее образование. В должностные обязанности сотрудника будет входить организация продаж, поиск клиентов, проведение презентаций, переговоров, формирование коммерческих предложений.

Замыкает тройку вакансий с заработной платой около 100 тысяч рублей вакансия менеджера бизнес-направления в крупной компании. Работодатель обещает ДМС, обучение и скидки на продукты компании.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос уровень конкуренции соискателей за рабочие места. Сегодня в среднем на одно предложение о работе приходится 3,9 резюме.

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