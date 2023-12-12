В Тюмени изымут земельные участки ради расширения объездной

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В документах, опубликованных на сайте правительства Тюменской области, указано, что к изъятию готовятся пять земельных участков площадью более 4 тысяч квадратных метров, расположенных по правую сторону от автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту» и два земельных участка площадью более 2,5 тысяч квадратных метров вдоль улицы Институтской в районе Рощинского кольца.
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства. Все семь земельных участках были предоставлены ранее на в постоянное (бессрочное) пользование юридическому лицу.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти готовят к изъятию земли в границе улиц Магаданской и Волочаевской ради проведения КРТ. В рамках реновации здесь планируют построить новые жилые комплексы, детсады, школы и медицинские учреждения.