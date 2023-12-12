В Тюмени изымут земельные участки ради расширения объездной

В документах, опубликованных на сайте правительства Тюменской области, указано, что к изъятию готовятся пять земельных участков площадью более 4 тысяч квадратных метров, расположенных по правую сторону от автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту» и два земельных участка площадью более 2,5 тысяч квадратных метров вдоль улицы Институтской в районе Рощинского кольца.