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В Тюмени изымут земельные участки ради строительства объездной

В Тюмени изымут земельные участки ради расширения объездной

12 декабря 2023, 06:41
Фото: 1MI

В Тюмени изымут земельные участки ради строительства объездной

Тюменские власти готовятся к изъятию земельных участков в рамках строительства шестиполосной дороги на участке от улицы Ямской до Мельникайте.

В документах, опубликованных на сайте правительства Тюменской области, указано, что к изъятию готовятся пять земельных участков площадью более 4 тысяч квадратных метров, расположенных по правую сторону от автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту» и два земельных участка площадью более 2,5 тысяч квадратных метров вдоль улицы Институтской в районе Рощинского кольца.

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства. Все семь земельных участках были предоставлены ранее на в постоянное (бессрочное) пользование юридическому лицу.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти готовят к изъятию земли в границе улиц Магаданской и Волочаевской ради проведения КРТ. В рамках реновации здесь планируют построить новые жилые комплексы, детсады, школы и медицинские учреждения.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Земельный участок#Земельные участки#Дорожное строительство
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